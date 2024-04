Eurovision Song Contest in Schweden: So sieht die ESC-Bühne aus

Das Bühnendesign setzt auf LEDs und 360-Grad-Erlebnis

Kurz bevor am Samstag (27. April) in Malmö die ersten Proben in der Eurovision-Song-Contest-Arena losgehen, hat der schwedische Sender „SVT“ nun das Design der diesjährigen Bühne preisgegeben. Sechs Monate lang wurde der Look des Sets geplant.

Das ist die Bühne in Malmö:

ESC in Schweden: Es soll ein 360-Grad-Erlebnis werden

Bühnendesigner Florian Wieder hat sich erneut mit dem Look des diesjährigen Schauplatzes auseinandergesetzt. Zuletzt hat er 2021 die Bühne in Rotterdam designt. Er erzählt im Interview mit „Eurovision“: „Ich bin so glücklich, wieder Teil der Eurovisionsfamilie zu sein! Eine außergewöhnliche Show auf die Beine zu stellen, ist eine Teamleistung, und ich bin stolz darauf, Teil eines Traumteams von Profis zu sein – genau die richtige Konstellation von Menschen, um etwas Neues und Anderes zu schaffen. Wir haben alle die gleiche Vision davon, was diese Show sein soll und wie man den ESC auf die nächste Stufe heben kann, und für mich ist Schweden immer ein Garant für gute Musik und Unterhaltung.“

Unterstützt von Designer Fredrik Stormby leitet er das Team, welches lediglich 55 Sekunden Zeit für die Umbauphasen zwischen den 37 Künstler:innen hat. Wieder und Stormby haben sich dazu entschieden, die Bühne komplett von Fans umgeben zu lassen. Sie ist in Form eines Kreuzes in der Mitte des Publikums platziert.

Lichter, Lichter und noch mehr Lichter

Die Bühne wird ergänzt durch fünf leuchtende LED-Würfel an der Decke. Diese können auf 460 Quadratmetern Leuchtfläche visuelle Effekte erzeugen. Auch der Boden kann durch LEDs in Szene gesetzt werden und ergibt, zusammen mit den Würfeln, 1.000 Quadratmeter nutzbare Lichtfläche. Doch damit nicht genug: 2.168 zusätzliche Lichter lassen die Malmö-Arena im Mai erstrahlen. Allein die Programmierung dieser ganzen Lichtquellen hat vier Wochen Zeit in Anspruch genommen. Am Dach des Gebäudes sind ganze 204 Tonnen Technik angebracht.

Isaak tritt für Deutschland an

Am 11. Mai wird der 28-Jährige Isaak für Deutschland beim ESC antreten. Er konnte sich in der Casting-Show „Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024“ gegen acht andere Kandidat:innen durchsetzen und die meisten Punkte erzielen. Unter anderem trat er gegen Max Mutzke an. Der zweifache Familienvater singt seinen Song „Always On The Run“ auf der 2.168-Lichter-Bühne.

Diesen Song musste Isaak nun für den Wettbewerb kurzfristig umschreiben. So hieß es bisher in der ersten Strophe von seinem Song: „No one gives a shit about what’s soon to come“. Übersetzt: „Niemand kümmert sich um das, was bald kommt.“ Doch Kraftausdrücke sind bei dem Contest strengstens verboten. Der 28-Jährige nimmt die spontane Änderung allerdings gelassen: „Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wir haben es auch zensiert. Das kriegen wir hin, kein Problem“, so der Sänger laut „schlager.de“. Stattdessen komme „dann irgendwie so ein ‚sch …‘ oder so.“

Das ESC-Finale läuft am 11. Mai um 21:00 im Ersten.