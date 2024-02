ESC-Vorentscheid 2024: Isaak vertritt Deutschland in Malmö

Beim ESC-Vorentscheid 2024 konnte sich Isaak gegen die Konkurrenz durchsetzen.

Nun steht fest, welcher Act Deutschland am 11. Mai im Finale des Eurovision Song Contest in Schweden vertritt: Isaak konnte sich in der Show „Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024“ gegen acht andere Kandidaten durchsetzen und die meisten Punkte erzielen.

Die internationale Jury sah das größte Potenzial in Max Mutzke, Bodine Monet und Isaak. Die meisten Zuschauer wählten Isaak, der die damit die meisten Punkte erhielt und nun in Schweden antreten soll.

Hier den Gewinnersong hören:

Gegen diese Kandidaten setzte sich der Act durch

Beim ESC-Vorentscheid 2024 traten insgesamt neun Acts an – von Schlager bis Elektropop war dieses Mal alles dabei:

NinetyNine – „Love On A Budget“

Leona – „Undream You“

Isaak – „Always On The Run“

Galant – „Katze“

Floryan – „Scars“

Bodine Monet – „Tears Like Rain“

Ryk – „Oh Boy“

Marie Reim – „Naiv“

Max Mutzke – „Forever Strong“

ESC-Vorentscheid 2024: So wurde der Gewinner ermittelt

Der Sieger des Abends wurde vom Publikum per Telefon und über die Online-Abstimmung sowie einem internationalen Juryvoting ermittelt. Beide Votings zählten zu jeweils 50 Prozent und wurden dann in Punkte von eins bis zwölf (mit Ausnahme von sieben Punkten) umgewandelt – so wie man es auch vom Eurovision Song Contest gewöhnt ist.

„In diesem Jahr führten zwei Wege ins deutsche ESC-Finale“, erklärt der Eurovision Song Contest auf seiner Webseite. „Sängerinnen, Sänger und Bands konnten sich bis zum 15. Oktober 2023 online über eurovision.de bewerben. Insgesamt sind 693 Bewerbungen eingegangen. Die meisten Acts hatten sich mit eigenen Songs beworben, einige aber auch nur als Sängerin oder Sänger.“

Parallel dazu habe der NDR auch Künstlerinnen und Künstler direkt angesprochen: „Alle Titel wurden zunächst von der ESC-Redaktion bewertet. Danach bekam ein internationales Gremium aus Expertinnen und Experten die Top 32 ebenfalls zur Bewertung – in diesem Fall anonym. Im Anschluss hatten die vielversprechendsten Acts in einer Audition die Möglichkeit, ihre ESC-Tauglichkeit live zu präsentieren.“ Aus allen Bewerbungen wurden vorab außerdem 15 Acts ausgesucht, die in der sechsteiligen Docutainment-Serie „Ich will zum ESC!“ mit den Coaches Conchita Wurst und Rea Garvey um den Einzug ins deutsche ESC-Finale kämpften. Am Ende setzte sich hier Floryan durch.