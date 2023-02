Fall Out Boy live in Deutschland 2023: Tickets, Termine und Vorverkauf der „So Much For (Tour) Dust“-Tour

Fall Out Boy haben die Termine für ihre Europa-Tournee bekanntgegeben. Auf der „So Much For (Tour) Dust“-Tour absolviert die aus Chicago stammende Band vier Konzerte in Deutschland. Bei den Shows werden sie von PVRIS und nothing,nowhere. supportet.

Auf Tour präsentieren Fall Out Boy ihr neues Album SO MUCH (FOR) STAR DUST, das am 24. März erscheint. Der reguläre Vorverkauf für die Konzerte in München, Oberhausen, Hamburg und Berlin startet am 17. Februar. Am 15. Februar startet der MagentaMusik-Presale, am nächsten Tag der Ticketmaster-Presale.

Die Tour-Daten