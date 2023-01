Fall Out Boy wollen im Video zu „Heartbreak Feels So Good“ Weezers Rivers Cuomo entführen

Nachdem Fall Out Boy über Monate hinweg kaum mehr als mysteriöse Botschaften verbreiteten, war es am 18. Januar 2023 endlich so weit: Die einstige Emo-Poppunk-Band, die seit Jahren vielmehr im Poprock zu verorten ist, hat ihr neues Album SO MUCH (FOR) STARDUST angekündigt. Am 24. März soll es erscheinen, als erste Single ließen sie „Love From The Other Side“ hören. Nun legen sie mit „Heartbreak Feels So Good“ nach.

Im Clip zum Song ist niemand Geringeres als Weezer-Sänger Rivers Cuomo als Gaststar zu sehen, und das mit Witz: Fall Out Boy haben einen Prank vorbereitet, für den sie ihn an einem öffentlichen Platz kidnappen wollen. Aus dem Van heraus rufen sie ihn an, sein Handy klingelt zum Ton von Weezers „Undone (The Sweater Song)“ klingelt, Cuomo geht ran und erklärt, dass er unsicher sei, ob dieser Prank eine so gute Idee sei. Deren Bassist Pete Wentz spricht Cuomo zu: „Dude, Du hast ‚Africa‘ geschrieben, Du wirst auch das hier toll machen!“ Eine Anspielung auf Weezers Coverversion des Toto-Hits „Africa“. So geht es weiter:

Weezer gingen gemeinsam mit Fall Out Boy sowie Green Day 2021 und 2022 auf „Hella Mega“-Tour. Ihr 15. Album VAN WEEZER erschien im Mai 2021.

Fall Out Boy, benannt nach einem „Simpsons“-Charakter, gründeten sich im Jahr 2001. Ihren Durchbruch erlangten sie 2005 inmitten der damals grassierenden nächsten Emo-Welle mit ihrer zweiten Platte, dem Major-Debüt FROM UNDER THE CORK TREE, sowie der Single „Sugar, We’re Going Down“. Die Band um Pete Wentz und Patrick Stump trennte sich 2009 und fand 2013 wieder zusammen. Bisher veröffentlichten sie sieben Studioalben, zuletzt erschien MANIA im Jahr 2018.