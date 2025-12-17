„Fallout“ Staffel 2: Startdatum, alle Folgen und New Vegas

Die 2. Staffel von „Fallout“ startet am 17. Dezember bei Prime Video. Alle 8 Folgen erscheinen wöchentlich mittwochs – hier alle Infos im Überblick.

„Fallout“ is back: Knapp zwei Jahre nach dem Start der ersten Staffel erscheint am Mittwoch, 17. Dezember, die Fortsetzung der Amazon-Prime-Videospiel-Adaption. Diesmal gibt es allerdings einige Änderungen beim Release-Format – und einen Schauplatz, der Fans der Videospiele freuen könnte.

Startdatum und VÖ-Rhythmus

Bereits knapp 20 Monate nach dem Debüt im April 2024 geht „Fallout“ also in die zweite Runde. Die erste Folge von Staffel 2 steht ab dem 17. Dezember 2025 bei Amazon Prime Video zum Abruf bereit. Der große Unterschied zur ersten Season: Diesmal gibt es keine Komplett-Veröffentlichung aller Episoden auf einmal. Stattdessen setzt Amazon auf ein klassisches wöchentliches Veröffentlichungsmodell – immer mittwochs erscheint neues Material.

Plus: Die Serie macht keine Pause über Weihnachten und Neujahr, sondern hält dabei den Rhythmus konsequent bei. Die neuen Episoden sind jeweils ab 9 Uhr deutscher Zeit verfügbar.

Umfang der zweiten Staffel

Staffel 2 bleibt dem Umfang der Debütsaison treu und umfasst ebenfalls acht Episoden. Durch das wöchentliche Veröffentlichungsformat erstreckt sich die zweite Season allerdings über knapp zwei Monate – das Finale wird erst am 4. Februar 2026 erscheinen.

Alle Sendetermine im Überblick

Hier kommen die exakten Veröffentlichungstermine für alle acht Episoden der zweiten Staffel:

Folge 1: 17. Dezember 2025

Folge 2: 24. Dezember 2025

Folge 3: 31. Dezember 2025

Folge 4: 7. Januar 2026

Folge 5: 14. Januar 2026

Folge 6: 21. Januar 2026

Folge 7: 28. Januar 2026

Folge 8: 4. Februar 2026 (Staffelfinale)

Handlung und Setting: Willkommen in New Vegas

Die zweite Staffel führt die Charaktere an einen Ort, der bereits am Ende von Season 1 angedeutet wurde und für Fans der Videospiele eine besondere Bedeutung hat: New Vegas. Die vom Nuklearkrieg gezeichnete Glücksspielmetropole ist ein essenzieller Schauplatz der Game-Reihe und dürfte bei langjährigen Anhänger:innen auf Anklang stoßen.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen erneut die ehemalige Vault-Bewohnerin Lucy (gespielt von Ella Purnell) und ihr frisch gebackener Partner Cooper Howard, besser bekannt als der Ghul (Walton Goggins). Die beiden verbindet ein gemeinsames Ziel: Sie sind auf der Jagd nach Lucys Vater Hank (Kyle MacLachlan).

Der Grund für ihre Verfolgungssache: Hank war als ehemalige Führungskraft des mächtigen Konzerns Vault-Tec maßgeblich an der atomaren Katastrophe beteiligt, die die Welt vor über 200 Jahren ins Chaos stürzte. Was Lucy und Cooper in der gefährlichen Stadt New Vegas erwartet und wie die nächste Konfrontation mit Hank ausgehen wird, ist das, was die Spannung der neuen Folgen ausmachen soll.

Trailer zur neuen „Fallout“-Staffel:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wo kann man Staffel 2 streamen?

Die „Fallout“-Serie ist eine Eigenproduktion der Amazon Studios und läuft daher exklusiv bei Prime Video.

Die Serie und die Menschen dahinter

Hinter der Serie steht unter anderem Jonathan Nolan, der bereits als Schöpfer der gefeierten Serie „Westworld“ bekannt ist. Die Adaption der Videospiel-Reihe schaffte es, sowohl Kritiker:innen als auch Fans der Vorlage und Franchise-Neulinge gleichermaßen positiv zu stimmen.

Die erste Staffel erschien im April 2024 und lieferte Endzeit- und Gewalt-Szenarien in Kombi mit tiefschwarzem Humor und Retro-Vibes.

Ausblick auf die Zukunft von „Fallout“

Eine dritte Staffel wurde bereits offiziell von Amazon bestätigt. Wann diese angegangen und ausgestrahlt werden wird, ist derzeit jedoch noch unklar.