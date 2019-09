Feat. James Williamson: David Hasselhoff veröffentlicht neue Single „Open Your Eyes“ mit Video

Das wird Dich auch interessieren





Am 09. September 2019 veröffentlichte der Sänger und Schauspieler David Hasselhoff seine neue Single „Open Your Eyes“ mitsamt dem dazugehörigen Musikvideo. Bei dem Lied handelt es sich um ein Cover. Im Original stammt der Song von The Lords of the New Church, einer Gothic-Rock-Punk-Band aus den 80er-Jahren.

Als Verstärkung hat sich Hasselhoff James Williamson, den Gitarristen von The Stooges, mit dazu geholt.

Am 27. September 2019 erscheint Hasselhoffs neues Album, das den gleichen Titel wie seine neue Single tragen wird.

Auf OPEN YOUR EYES wird unter anderem eine Coverversion des Neil-Diamond-Klassikers „Sweet Caroline“ in Zusammenarbeit mit Ministry-Frontmann Al Jourgensen zu finden sein.

Die komplette Tracklist von OPEN YOUR EYES findet Ihr hier:

1. Open Your Eyes (feat. James Williamson)

2. Head On (feat. Elliot Easton)

3. I Melt With You (feat. Steve Stevens)

4. Lips Like Sugar (feat. A Flock Of Seagulls)

5. Heroes (feat. Tyler Bates)

6. Here I Go Again (feat. Tracii Guns)

7. Jump In My Car (feat. Todd Rundgren)

8. Rhinestone Cowboy (feat. Charlie Daniels)

9. If You Could Read My Mind (feat. Ava Cherry)

10. Sugar, Sugar (feat. Steve Cropper)

11. Mit 66 Jahren (feat. Patrick Moraz) [Cd Only]

12. Sweet Caroline (feat. Ministry)

13. That’s Life

Kurz nach dem Release seines neuen und gleichzeitig vierzehnten Studioalbums begibt sich der Sänger umgehend auf große Deutschland-Tour.

David Hasselhoff auf Deutschlandtour – hier die Termine:

02.10. Hannover, Swiss Life Hall

03.10. Berlin, Max-Schmeling-Halle

05.10. Leipzig, Haus Auensee

06.10. Hamburg, Barclaycard Arena Hamburg

15.10. München, Olympiahalle München

17.10. Ludwigsburg, MHP Arena

18.10. Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

20.10. Oberhausen, König Pilsener Arena

22.10. Mannheim, Maimarkthalle