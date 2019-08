Feat. Al Jourgensen, mit Udo-Jürgens-Cover: David Hasselhoff gibt Details zu neuem Album bekannt

David Hasselhoff hat sein neues Album für den 27. September 2019 angekündigt und gleich eine Tracklist mitsamt aller Feature-Gäste veröffentlicht. Die LP wird den Namen OPEN YOUR EYES tragen.

Auf OPEN YOUR EYES soll unter anderem eine Coverversion des Neil-Diamond-Klassikers „Sweet Caroline“ in Zusammenarbeit mit Ministry-Frontmann Al Jourgensen zu finden sein.

Ministry posteten Hasselhoffs Albumcover auf Instagram und erklärten ihre Teilnahme:

Die komplette Tracklist von OPEN YOUR EYES findet Ihr hier:

1. Open Your Eyes (feat. James Williamson)

2. Head On (feat. Elliot Easton)

3. I Melt With You (feat. Steve Stevens)

4. Lips Like Sugar (feat. A Flock Of Seagulls)

5. Heroes (feat. Tyler Bates)

6. Here I Go Again (feat. Tracii Guns)

7. Jump In My Car (feat. Todd Rundgren)

8. Rhinestone Cowboy (feat. Charlie Daniels)

9. If You Could Read My Mind (feat. Ava Cherry)

10. Sugar, Sugar (feat. Steve Cropper)

11. Mit 66 Jahren (feat. Patrick Moraz) [Cd Only]

12. Sweet Caroline (feat. Ministry)

13. That’s Life

Richtig gelesen: Ein Udo-Jürgens-Cover hat der besonders in Deutschland als Sänger bekannte Hasselhoff auch aufgenommen. Er selbst wurde am 17. Juli 2019 67 Jahre alt.

Zuletzt hat David Hasselhoff nach gemeinsamen Auftritten eine Single mit Blümchen veröffentlicht:

Insgesamt handelt es sich bei dem baldigen Release Hasselhoffs um sein 13. Studioalbum. Sein aktuelles Album THIS TIME AROUND erschien am 27. Februar 2012. Seitdem war der Schauspieler und Sänger wieder in einigen Film- und TV-Produktionen zu sehen.