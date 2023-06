Fête de la Musique in Berlin: Alle Infos im Überblick

Die kostenlose Veranstaltung findet am 21. Juni an verschiedensten Orten in der Hauptstadt statt.

Am 21. Juni findet das kostenlos zugängliche Festival Fête de la Musique in Berlin statt. 200 Konzertstätten sind über die komplette Hauptstadt verteilt daran beteiligt – allein 34 davon im diesjährigen Partner-Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Über 600 Auftritte von Künstler:innen, Bands, Strassenmusiker:innen, aber auch Chören und Konzertorchestern wird es geben.

Fête de la Musique 2023: Das Programm

2023 bringt Fête de la Musique die Musik erstmals auch in Krankenhäuser und Pflegestationen, um Menschen, die weniger mobil sind, auch die Möglichkeit zu geben, das Fest zu erleben. Und der Singalong feiert ebenfalls dieses Jahr Comeback. Der Chor-Verband Berlin wird um 19 Uhr am Heimathafen Neukölln die „Ode an die Freude“ anstimmen und alle Berliner:innen sind eingeladen, mitzusingen. Das Lied soll symbolisch daran erinnern, dass die Fête de la Musique als Fest in ganz Europa gefeiert wird.

Zu den Highlights zählen unter anderem die Bühnen am Brandenburger Tor und im Festival Village am Neptunbrunnen mit einem Programm, das in Zusammenarbeit mit den Special Olympics World Games umgesetzt wird, der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung.

Alle gesammelten Infos zur Fête de la Musique findet ihr auf der Veranstalter-Website.

Wie in den vorherigen Jahren arbeitet das Festival auch 2023 wieder mit dem Verein „Handiclapped – Kultur barrierefrei e.V.“ zusammen. Das Erlebnis solle, so die Pressemitteilung, inklusiv und für alle zugänglich sein. Eine weitere Bemühung des diesjährigen Events ist das Programm „Greener Fête de la Musique“. Dieses soll Daten erheben, die bei zukünftigen Kultur-Veranstaltungen herangezogen werden können, um diese nachhaltiger zu gestalten.