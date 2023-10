easy life müssen nach Klage von „easyJet“ ihren Namen ändern

Der Bandname sei eine Verletzung ihres Markenzeichens, erklärte die „EasyGroup“.

Für die britische Band easy life läufts gerade leider gar nicht so „easy“. Die Indie-Pop-Band muss ihren Namen ändern, nachdem sie von der „EasyGroup“ verklagt werden. Der Mutterkonzern der Fluggesellschaft „easyJet“ hatte als Grund für die Klage eine Verletzung ihres Markenzeichens genannt.

Da ein Gerichtsprozess für easy life erhebliche Kosten bedeuten würden, beschlossen die Briten ihren Namen abzugeben. Dies gab die Band unter anderem in einem Instagram-Beitrag bekannt und schrieben dazu: „Leider haben wir erkannt, dass uns in der Situation, in der wir uns befinden, keine guten Optionen zur Verfügung stehen. Wir haben keine Macht, dagegen anzukämpfen“.

Statement der Band auf Instagram

Die Band rund um Murray Matravers wird am 13. Oktober ihren letzten Tag als easy life verbringen, dann müssen sie den Namen ändern. Einen neuen Namen haben die fünf allerdings noch nicht gekannt gegeben.

easy life hatten sich 2015 in Leicester gegründet und seitdem fünf Alben veröffentlicht. Ihre letzten beiden Alben schafften es bis auf Platz zwei der britischen Charts. In ihr aktuelles Album MAYBE IN ANOTHER LIFE könnt ihr hier reinhören: