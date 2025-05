FKA Twigs: Spielt sie Josephine Baker im Biopic?

Lizzo übernimmt Hauptrolle in Biopic „Rosetta“

Berichten zufolge steht FKA Twigs aktuell in Verhandlungen für die Hauptrolle im Biopic über Josephine Baker. Hier mehr zu den Hintergründen erfahren.

Projekt steht wohl noch in den Startlöchern

Wie „Variety“ übermittelt, arbeitet die französische Filmemacherin und Drehbuchautorin Maïmouna Doucouré (bekannt unter anderem für „Mignonnes“) gemeinsam mit der Produktionsfirma Studiocanal an dem Projekt. Die Idee zum Biopic wurde wohl auch schon von Bakers Söhnen Jean-Claude Bouillon Baker und Brian Bouillon Baker sowie ihren zahlreichen Adoptivkindern unterstützt. Der konkrete Status des Filmprojekts ist aber für die Öffentlichkeit unbekannt. Auch FKA Twigs selbst hat sich noch nicht zur Gerüchteküche geäußert. Ebenfalls ist unklar, wer neben der 37-Jährigen noch im Biopic über Baker zu sehen sein könnte.

Josephine Baker: Mehr als nur eine Entertainerin

Josephine Baker war Tänzerin, Schauspielerin und Sängerin. In Paris stieg sie zu einer der ersten weiblichen Schwarzen Superstars auf und prägte bis heute große Teile der Popkultur. So trug Beyoncé 2006, 100 Jahre nach Bakers Geburt, zur Performance von „Deja Vu“ einen Bananen-Rock, der an ein berühmtes Kostüm der Entertainerin erinnern sollte. Mit eben diesem Outfit stellte Baker bewusst rassistische Stereotype und kolonial geprägte Klischees ihres Publikums der Zwanzigerjahre überspitzt dar.

Geprägt von frühen Rassismuserfahrungen als Schwarze Frau in ihrem Geburtsland USA setzte sie sich jahrelang für Bürger- und Menschenrechte ein. Schon im Zweiten Weltkrieg kämpfte sie als ausgebildete Pilotin und Mitglied der Résistance und des französischen Geheimdienstes gegen die Nazis. Zurück in den Vereinigten Staaten sprach sie 1963 als einzige Frau beim „Marsch auf Washington“ neben Martin Luther Kings berühmter „I Have A Dream“-Rede.

Nach ihrem Tod (verstorben im Alter von 68 Jahren, am 12. April 1975) wurde Baker als erste Schwarze Frau im November 2021 in das Pantheon in Paris aufgenommen. Welcher Teil ihres Lebens im Biopic besonders in den Fokus gerückt werden könnte, ist derzeit noch unbekannt.

Mehr zu FKA Twigs: Für sie läuft es in der Musik- und Filmbranche gut

FKA Twigs veröffentlichte im Januar 2025 ihr neues Album EUSEXUA. Im Zuge ihrer aktuellen Tour kommt sie auch für eine Show am 30. Mai nach Berlin. Die Britin konnte ihr Schauspieltalent bereits unter Beweis stellen: In „The Crow“ spielte sie eine der Hauptrollen und bald wird sie in „The Carpenter’s Son“ neben Nicolas Cage zu sehen sein.