FKA twigs zeigte sich bei Konzert im CANK Berlin hautnah

„Und Amerika macht daraus eben, was es am besten kann: ein Business!“ – Boys Noize über DJ-Kultur

Zum 25-jährigen Jubiläum von Telekom Electronic Beats wurde das ehemalige Kaufhaus CANK in Berlin-Neukölln am 28.05. für eine Nacht zur Bühne elektronischer Musik. Zwischen schweren Bässen und einer überraschend intimen Stimmung gaben sich verschiedene Acts die Klinke in die Hand. Schon lange bevor die großen Acts des Abends die Bühne betraten, füllte sich die große Halle. Laser zuckten über die rohen Betonwände.

Zwischen den Gästen mischten sich auch ein paar bekannte Gesichter aus der Netzwelt – unter anderem GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger und einige der Elevator Boys. Trotzdem blieb die Party ihrem ursprünglichen Gedanken treu: offen für alle. Wer rechtzeitig davon erfahren hatte, konnte sich kostenlos auf die Gästeliste setzen lassen – ganz im Sinne von Community statt VIP-Exklusivität.

Performances von FKA twigs bis Boys Noize

FKA twigs war der klare Mittelpunkt des Abends und passte mit ihrem Auftritt von „Eusexua“ im schwarzen Leder-Look perfekt zur Kulisse des CANK. Es war auch eine Gelegenheit, den britischen Popstar vor seinem Konzert am Freitag (UberEats Music Hall) in intimerem Rahmen zu erleben. FKA twigs umarmte das Publikum nahezu, grinste, suchte Blickkontakt und machte die Show stellenweise so persönlich, dass es sich eher nach einem kleinen Privatkonzert anfühlte. Das Publikum sog den Moment regelrecht auf.

Boys Noize lieferte ein Set, das elektronischer kaum hätte sein können – geradlinig, industriell, kompromisslos. Zwischen Acid-Anleihen und Breakbeats zeigte der Berliner Produzent, wie man Clubmusik mit maximaler Wucht inszeniert, ohne sie zu überfrachten. Jeder Übergang saß, jeder Drop hatte Gewicht.

Die vielleicht größte Überraschung des Abends kam mit Fuffifufzich und das im allerbesten Sinne. Hinter Fuffiffufzich steckt die Schauspielerin Vanessa Loibl, die das Projekt im Rahmen eines Theaterstücks kreiert. Ihr Auftritt war energetisch, frech und ausgelassen. Die Leute tanzten und lachten gleichzeitig. Zurecht.

E.P.I.Q. – ein queeres Kollektiv von 8 DJs aus Köln – brachten mit ihrem Set ausgelassene Stimmung und eine spürbar positive Energie auf die Bühne. Das DJ-Pult war voll mit tanzenden Crew-Mitgliedern, die Herzhände oder auch ihre Weingläser über die Menge hielten. Und sich ebenso feiern ließen wie die Crowd davor.