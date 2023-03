Foto: Getty Images for Loewe, Pascal Le Segretain. All rights reserved.

Renee Downer, Stella Quaresma and Jorja Douglas (v.l.n.r) alias FLO auf einer Modenschau in Paris, 2023.

Die britische R’n’B-Girlgroup FLO hat einen gemeinsamen Song mit Missy Elliott veröffentlicht. „Fly Girl“ zelebriert die Girls-Night-Out, gutes Aussehen, Selbstwert und den Spaß an der Sache. Für das zugehörige Musikvideo führte Tajana Tokyo Regie. Sie produzierte vorher unter anderem für Apple Music einen Trailer zu Rihannas Halbzeitshow beim diesjährigen Superbowl.

Missy Elliott sagte über die Zusammenarbeit, dass ihr der authentische 90er-Jahre Look und Sound der Gruppe sehr gefalle. Außerdem spüre sie, dass ihr 2002 auf dem Album UNDER CONSTRUCTION erschienener Song „Work It“ als spirituelle Vorlage gedient habe. Das Trio aus Renée Downer, Jorja Douglas, and Stella Quaresma wollte mit dem Titel auch und gerade Elliott Respekt zollen. Mit ihrem 1997 erschienenen Debütalbum SUPA DUPA FLY hat diese immerhin den Begriff „fly“ quasi salonfähig gemacht.

FLO erfinden die Girlgroup neu

FLO haben sich 2020 formiert und mit ihrer im April 2022 erschienenen ersten Single „Cardboard Box“, inklusive klassichem Girlgroup-Charme und 90er-Ästhetik, direkt einen Achtungserfolg erzielt. Im Juli veröffentlichten sie ihre erste EP THE LEAD. Sie sicherte ihnen bei den diesjährigen BRIT-Awards die Auszeichnung „Rising Stars“.

2023 ist bereits die Single „Hide & Seek (FLO REMIX)“ erschienen eine Reinterpretation des gleichnamige Titels aus dem aktuellen Album des UK-Rappers Stormzy THIS IS WHAT I MEAN. Ihr erstes Studioalbum soll 2023 erscheinen. Über Titel, Produktion oder das Releasedatum des Projekts ist allerdings bisher nichts bekannt.

Missy Elliott war zuletzt im Februar auf einem Song mit Skrillex und Mr. Oizo zu hören, „RATATA“. Sie ist außerdem nominiert, im Mai in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen zu werden. Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläums ihres Erstlings.