Vom Auto verwandelt: Missy Elliott & ihr Transformer-Auftritt beim Coachella

Andere steigen aus dem Auto – Missy Elliott ist das ganze Auto. Zumindest bei ihrer Show beim diesjährigen Coachella Festival, bei der sie einmal mehr bewiesen hat, dass sie keine Mitfahrerin ist.

Rapperin oder Auto?

Wie jedes Jahr lockt das beliebte Festival wieder zahlreiche Artists, Promis und Fans mitten in die kalifornische Wüste. Was auf der Bühne bei Missy Elliotts Auftritt zunächst nur als „gewöhnliches“ Auto zu erkennen war, verwandelte sich nach und nach in die Rapperin selbst. Während des Intros von „Throw It Back“ hob sich zunächst das Autodach, unter dem bald Elliott erschien und sich dann aufrichtete. Schließlich trug sie die Elemente des PKWs an all ihren Körperteilen.

Aber auch musikalisch hatte ihr Gig einiges zu bieten. Mit insgesamt fünf Outfitwechseln performte die Künstlerin zahlreiche ihrer Hits, darunter „Work It“, „Get Ur Freak On“ und „Lose Control“.

Hier gibt es Ausschnitte der Show zu sehen:

Zahlreiche Überraschungen beim Coachella 2025

Neben Missy Elliott traten bisher auch Green Day, Lady Gaga, Post Malone, Charlie XCX und viele weitere Künstler:innen auf. Am Samstag, den 12. April, stand für eine Weile sogar ein Politiker auf der Bühne. US-Senator Bernie Sanders kündigte damit nicht nur den eigentlichen Act Clairo an, sondern nutzte seine Plattform auch für politische Themen.

Überraschungsgäst:innen, wenn auch wie gewohnt musikalischer Natur, gab es auch bei Charlie XCX, die für ihre Feature-Songs Billie Eilish, Lorde und Troye Sivan auf die Bühne holte. Auch Benson Boone hatte eine Überraschung mit dabei. Zusammen mit dem Queen-Gitarristen Brian May performte er den Klassiker „Bohemian Rhapsody“.

Mehr zu Missy Elliott

Die Künstlerin gilt als eine der einflussreichsten Frauen im HipHop und prägte vor allem den Rap der späten 90er. Neben ihrer eigenen Musik schrieb sie auch Songs für Künstlerinnen wie Beyoncé, Whitney Houston und Aaliyah. Mittlerweile ist der Release ihres letzten Albums, THE COOKBOOK, fast 20 Jahre her.