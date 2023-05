Foo Fighters‘ ersten Songs mit Josh Freese im Live-Stream hier ansehen

Die Foo Fighters enthüllten unter anderem ihren neuen Song „Nothing At All“ während ihrer Livestream-Show.

Die Foo Fighters haben am 21. Mai in Dave Grohls „Studio 606“ eine Show eingespielt und sie über die Plattform „Veeps“ frei zugänglich gestreamt. Dabei haben sie den neuen Drummer Josh Freese vorgestellt und ihren aktuellen Song „Nothing At All“ präsentiert. Der Song wird auf dem kommenden, elften Studioalbum BUT HERE WE ARE zu hören sein, das am 2. Juni erscheint. Der Live-Stream trug den Namen „Preparing Music For Concerts“ und wurde zuvor auf dem Instagram-Profil der Gruppe angekündigt.

Am 2. Juni treten die Foos übrigens beim Rock am Ring auf, und am 4. Juni beim Rock im Park. Die beiden Termine sind die einzigen Deutschlandtermine im Rahmen ihrer Welttournee in diesem Jahr.

Foo Fighters: Neue Songs und Live-Session hier anhören

Während der Live-Übertragung spielte die Gruppe eine Reihe von Stücken aus ihrem kommenden Projekt, darunter die beiden oben genannten Tracks sowie die erste neue Single „Rescued“. Es waren auch eine Handvoll Hits zu hören, darunter „Monkey Wrench“ und „All My Life“. Zusätzlich zu den Auftritten zeigte die Band auch Mitschnitte von der Zeit während der Albumaufnahmen.

Die Foo Fighters veröffentlichen in ein paar Wochen ihr neues Album BUT HERE WE ARE und bereiten sich auf eine ausgedehnte Tournee vor, erstmals nach dem Tod ihres langjährigen Schlagzeugers Taylor Hawkins im vergangenen Jahr. Die Band ist seit Hawkins‘ Tod bereits einige Male aufgetreten, bei Tribute-Shows in Los Angeles und London zu seinen Ehren.