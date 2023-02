Pinball Machine mit Alien-Invasion: Die Foo Fighters machen ihrem Namen alle Ehre

Die Foo Fighters bekommen einen nach ihnen gestalteten Pinball-Automaten. Die Firma „Stern Pinball“ hat am 24. Februar einen Trailer für das Spiel veröffentlicht. Er zeigt nicht die Maschine selbst, legt jedoch nahe, dass das Thema eine Alien-Invasion sein wird.

Der animierte Trailer ist durch den Film „Ghostbusters“ inspiriert und zeigt alle Mitglieder der Gruppe, auch den 2022 verstorbenen Taylor Hawkins. Unterlegt ist er durch ihren Song „All My Life“ vom 2002 erschienenen Album ONE BY ONE. Die Thematik nimmt den Namen der Band auf. Während des Zweiten Weltkriegs entwickelte sich „Foo Fighter“ in der US-amerikanischen Air Force als stehender Begriff für UFOs.

Pinball-Spiele haben sich als Rock-Memorabilia bereits bewährt. „Stern Pinball“ hat bereits mit einer Reihe von Bands zusammengearbeitet, darunter Kiss, AC/DC, Metallica, Iron Maiden, The Beatles und Led Zeppelin. Diese Features zeigen, wie der neue Automat aussehen könne. Ab Dienstag (28. Februar) werden die Geräte bereits an Premium-Kund*innen der Firma vertrieben. Die allgemeine Verfügbarkeit ist für einen späteren Zeitpunkt angedacht. Die meisten bereits veröffentlichten Serien kosten, je nach Modell, mindestens 6999 Dollar.

Die Foo Fighters werden 2023 auf den Festivals „Rock im Park“ und „Rock am Ring“ spielen. Dort übernehmen sie den Headliner-Platz von Pantera, deren Auftritt nach Kritik an vergangenen Äußerungen des Lead-Sängers Philip Anselmo abgesagt wurde. Anfang Februar hatte zudem eine Aussage des britischen Radio-Moderators Chris Moyles für Spekulationen darüber gesorgt, ob im März ein neues Album der Rockband erscheinen würde. Offiziell ist dies allerdings noch nicht bestätigt. Auch die Drummer-Nachfolge für Taylor Hawkins ist noch nicht geklärt. Spekulationen betreffen allerdings vor allem Rufus Taylor, Sohn Roger Taylors und aktuell Schlagzeuger bei The Darkness und den Live-Auftritten von Queen + Adam Lambert.