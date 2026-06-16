Foo Fighters live in München 2026: Setlist, Tickets und Anfahrt

Die Foo Fighters spielen am 17. Juni in der Allianz Arena. Alle Infos zu Setlist, Tickets, Vorband und Anfahrt hier.

Wir schreiben das Jahr 1997. Du sitzt auf dem Rücksitz, das Seitenfenster halb heruntergekurbelt, und im Radio läuft ein neues Album mit dem Namen „The Colour and the Shape“. Dann dieser eine Moment: die Gitarre wird von einem melancholischen „Hello“ unterbrochen – es ist der emotionale Klassiker „Everlong“. Fast drei Jahrzehnte später ist aus dem Rücksitz möglicherweise eine eigene Familienkutsche geworden, und der Ex-Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl steht inzwischen seit 30 Jahren am Mikrofon statt hinterm Schlagzeug. An einem aber kommt man auch am Mittwochabend, dem 17. Juni 2026, in München nicht vorbei: an genau jenem Gitarrenakkord. Denn da spielen die Foo Fighters in der Allianz Arena. Und natürlich viele neue Songs auch.

Die wichtigsten Informationen rund um den XL-Gig in München findet ihr hier.

Tickets

Wer jetzt Lust auf das Spektakel bekommen hat, sollte sich beeilen. Alle Stehplätze sind bereits restlos ausverkauft. Sitzplätze sind noch erhältlich – je nach Kategorie zwischen 100 und 180 Euro.

Zeiten und Support

Otoboke Beaver aus Kyoto eröffnen den Abend gegen 17:30 Uhr. Die Dubliner Inhaler übernehmen ab 18:30 Uhr, ehe die Foo Fighters um 20:00 Uhr die Bühne betreten. Es ist ein rund zweistündiges Set der Rocker zu erwarten.

Anfahrt

Im Zuge ihrer „Take Cover Tour 2026“ machen die Foo Fighters in der Allianz Arena Station, die während der Sanierung des Olympiastadions als Ausweich-Spielstätte für die ganz großen Open-Air-Konzerte dient.

Die Allianz Arena erreicht man am bequemsten mit der U-Bahn-Linie U6 bis zur Station Fröttmaning; von dort sind es rund zehn Minuten Fußweg über die Esplanade.

Wer mit dem Auto kommt, sollte Geduld mitbringen: In den Parkhäusern ist laut Arena erfahrungsgemäß mit über zwei Stunden Wartezeit bei der Abfahrt zu rechnen. Eine Kennzeichenregistrierung war ab dem 1. Juni möglich – sie ersetzt allerdings keine Parkplatzreservierung. Alternativen sind die P+R-Plätze im Stadtgebiet oder konsequent der öffentliche Nahverkehr.

Setlist

Eine verlässliche, exakte Setlist gibt es bei einer Band mit über 30 Jahren Backkatalog naturgemäß nicht – die Foo Fighters wechseln ihre Setlist pro Abend gerne etwas ab. Beim letzten Konzert in Warschau am 15. Juni gab es allerdings reichlich Raritäten. Wenn die Band ihre Setlist daran orientiert, darf man sich auf Folgendes einstellen:

All My Life The Pretender (mit „Do It“-Jam) Rope Learn to Fly Rescued Stacked Actors These Days Walk My Hero This Is a Call No Son of Mine (mit „Ace of Spades“-Schnipsel) Wheels (akustisch) Marigold (akustisch) Big Me (akustisch) Under You (Dave Grohl solo) Times Like These (Dave Grohl solo akustisch, dann volle Band) La Dee Da Your Favorite Toy Invincible / Seven / One Headlight / Manimal / Tap Dancing in a Minefield (mit Bandvorstellungen) Monkey Wrench (mit Drumsolo) Hey, Johnny Park! Nothing at All I’ll Stick Around Aurora Caught in the Echo Best of You The Teacher Exhausted Everlong

Wetter

Ein bisschen Schweiß gehört zu „Best of You“ ohnehin dazu – und das Wetter spielt mit. Für Mittwoch sind in München rund 27 Grad und nur geringe Regenwahrscheinlichkeit gemeldet. Es wird allem Anschein nach ein lauer Sommerabend, wie gemacht, um „Is someone getting the best, the best, the best of you?“ in den Münchner Nachthimmel zu brüllen.