Foo Fighters schüren Fan-Hype mit mysteriösem Musik-Teaser

Loyle Carner live in Berlin: Wenn das Velodrom zum kuscheligen Wohnzimmer wird

Ein geheimnisvoller Teaser der Band schürt Spekulationen unter Fans: Wird es bald neue Musik geben?

Die Foo Fighters haben in den sozialen Medien einen neuen Teaser veröffentlicht, der auf kommende Musik der Band hindeutet. Der Beitrag erschien auf den offiziellen Kanälen der Band und löste unter Fans zahlreiche Spekulationen über ein mögliches neues Projekt aus.

Geheimnisvoller Teaser löst Spekulationen aus

Am 16. Oktober teilte die Band einen Teaser mit offenbar neuer Musik in den sozialen Medien. In dem kurzen, rifflastigen Clip ist ein bunter Papagei vor einer Studiokulisse zu sehen, begleitet von dem Satz „About to take flight“ (dt. „kurz vor dem Abflug“).

Der Teaser ist im für die Foo Fighters typischen, energiegeladenen Stil geschnitten und deutet auf eine neue Veröffentlichung hin, ohne konkrete Informationen zu liefern. Bisher gibt es weder einen offiziellen Titel noch ein Veröffentlichungsdatum. Die Fans rätseln also weiter, was es mit dem Video genau auf sich hat.

In Fanforen wurde außerdem darauf hingewiesen, dass beim Teilen des Videos Metadaten angezeigt worden seien, die auf den Songtitel „Asking for a Friend“ hinweisen könnten. Offiziell bestätigt ist dieser Titel bislang nicht, doch der Hinweis hat zusätzliche Spekulationen befeuert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Foo Fighters: Neue Tour?

Online kursiert die Vermutung, dass die Band in den kommenden Wochen mehr als „nur“ neue Musik vorstellen könnte – auch eine mögliche Verbindung zu den geplanten Tourdaten in Brasilien steht im Raum. Ob es sich bei dem Teaser um den Beginn einer größeren Veröffentlichungskampagne oder lediglich um ein Einzelprojekt handelt, bleibt vorerst offen. Ein offizielles Statement oder eine Bestätigung seitens der Band steht bislang aus.

Die Foo Fighters sind jedoch in jedem Fall nach einer längeren Auszeit wieder aktiv: So spielten sie bereits eine kürzere Südostasien-Tour sowie intime Clubshows in den USA. Zu diesen Auftritten veröffentlichte die Band die neue Live-EP ARE PLAYING WHERE??? VOL. 1, mit dabei ihr neuer Drummer Ilan Rubin, der Josh Freese bereits im Juli ersetzte.

30 Jahre Foo Fighters

Im Sommer dieses Jahres feierten die Foo Fighters ihr 30-jähriges Bestehen und veröffentlichten zu diesem Anlass den Song „Today’s Song“ (2025). Es ist die erste neue Musik der Band seit dem Album BUT HERE WE ARE aus dem Jahr 2023. In einem Statement blickte Sänger Dave Grohl auf die gemeinsame Zeit zurück: „Im Laufe der Jahre hatten wir Momente unbändiger Freude und Momente vernichtender Enttäuschung. Momente wunderschöner Siege und Momente schmerzhafter Niederlagen. […] Wir sind diesen Weg gemeinsam gegangen, miteinander, füreinander, egal was kam.“

Auch das selbstbetitelte Debütalbum der Band feiert in diesem Jahr Jubiläum. Eine Neuauflage wurde bislang nicht offiziell angekündigt. Medienberichten zufolge ist jedoch eine Doppel-Vinyl mit sechs Bonustracks geplant.