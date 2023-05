Foo Fighters: Setlist und Fotos der ersten Tour-Show seit Taylor Hawkins‘ Tod

Die Foo Fighters sind wieder auf der Bühne. Hier alles über ihren ersten Auftritt der 2023er Tour.

Die Foo Fighters haben am Mittwoch (24. Mai) ihren ersten richtigen Tour-Auftritt seit Taylor Hawkins‚ Tod gespielt. Die Band – mit dem neuen Live-Schlagzeuger Josh Freese – startete ihre Tournee im „Bank of New Hampshire Pavilion“ im US-Bundesstaat New Hampshire. Der Auftritt war der erste von 31 geplanten Terminen bis November.

Foo Fighters: Setlist vom Gig

Das Set enthielt 21 Songs, darunter das Live-Debüt des Openers „Rescued“ und dessen Nachfolger, „Under You“. Weitere Stücke vom neuen Album, BUT HERE WE ARE, waren der gleichnamige Titelsong und „Nothing at All“.

Dave Grohls Tochter Violet gesellte sich für „Shame Shame“ und „Cold Day In The Sun“ zur Band auf die Bühne. Letzterer ist ein Song, der ursprünglich von Taylor Hawkins gesungen wurde – diesmal von Grohl.

„Rescued“ „Walk“ „No Son of Mine“ „Learn to Fly“ „Times Like These“ „Under You“ „The Pretender“ „But Here We Are“ „Breakout“ „The Sky Is A Neighbourhood“ „My Hero“ „This Is A Call“ „All My Life“ „Nothing At All“ „Shame Shame“ „These Days“ „Cold Day In The Sun“ „Monkey Wrench“ „Best of You“ „Aurora“ „Everlong“

Die Foos haben außerdem ein Poster in limitierter Auflage für die Show gedruckt, das von dem Künstler Jason Malmberg gestaltet wurde. Es enthält eine Hommage an Taylor Hawkins und zeigt einen Falken, der über Kimball Castle schwebt, einer Ruine auf einem Hügel über dem Lake Winnipesaukee nördlich von Gilford.

Fotos und Videos vom Auftritt

Mehr über die Foo Fighters

Die Foo Fighters haben kürzlich, am 21. Mai, in Dave Grohls „Studio 606“ eine Show eingespielt und sie über die Plattform „Veeps“ frei zugänglich gestreamt. Dabei haben sie den neuen Drummer Josh Freese vorgestellt und ihren aktuellen Song „Nothing At All“ präsentiert. Der Live-Stream trug den Namen „Preparing Music For Concerts“ und wurde zuvor auf dem Instagram-Profil der Gruppe angekündigt.

Am 2. Juni treten die Foos übrigens beim Rock am Ring auf, und am 4. Juni beim Rock im Park. Die beiden Termine sind die einzigen Deutschlandtermine im Rahmen ihrer Welttournee in diesem Jahr.