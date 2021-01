Foo Fighters veröffentlichen zum 25. Bandjubiläum eigene Vans-Schuhe

Dave Grohl mit den Foo Fighters am 25. August 2019 bei einem Auftritt in Reading, England

Dave Grohl & Co. gehen unter die Schuhdesigner – und veröffentlichen (etwas verspätet) zum 25. Bandjubiläum ein eigenes Sneaker-Modell. Dafür haben sich die Foo Fighters mit der bekannten US-amerikanischen Skatermarke Vans zusammengetan. Das gab die Band nun via Instagram bekannt.

Vans x Foo Fighters Sk8-Hi

Für ihr limitiertes Vans-Modell entschieden sich die Rocker für einen klassischen Hi-Top-Schuh in schwarz, auf dessen Seite die beiden F’s des Bandlogos in geschwungenen, weißen Buchstaben stehen. Über der Hacke des linken Schuhs ist in roter Schrift das Wort „Foo“ gedruckt. An der gleichen Stelle auf dem rechten Schuh steht „Fighters“. Wann genau Fans das Modell „The Vans x Foo Fighters Sk8-Hi“ erwerben können, ist noch nicht bekannt. Auf ihrer Instagram-Seite versprachen die Musiker, dass die Schuhe „bald“ erscheinen werden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Foo Fighters (@foofighters)

Erscheinen die Schuhe parallel zum neuen Album?

Lange dürfte es vermutlich nicht mehr dauern, denn die Band steht kurz vor der Zielgeraden zur Veröffentlichung ihres 10. Studioalbums MEDICINE AT MIDNIGHT, das am 5. Februar erscheint. Neben dem 25. Bandjubiläum – das die Band 2020 nicht angemessen feiern konnte – wäre dies ein weiterer, denkbar guter Zeitpunkt, um die selbst entworfenen Vans-Sneaker zum Verkauf anzubieten.

