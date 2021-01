Alle Farben hat ein Remake von „Lemon Tree“ aufgenommen – aus dem allseits bekannten Ohrwurm von Fools Garden wird zum 25-jährigen Jubiläum eine Up-Beat-Partynummer.

Es ist nicht das erste Mal, dass Alle Farben sich an bekannte Songs wagt: Zuvor bekamen schon „Supergirl“ von Reamonn und „Kids“ von MGMT den Stempel des DJs aufgedrückt. Das Besondere an „Lemon Tree“: Für dieses Remake waren auch Fools Garden persönlich involviert. „Viele Leute verknüpfen jede Menge Emotionen mit diesem Song“, erklärt Alle Farben zur Veröffentlichung des Tracks. „So wie ich auch. Die Zusammenarbeit mit Fools Garden ist deshalb so besonders für mich, weil sie mich alles noch mal aus einem anderen Blickwinkel sehen lässt. Als ich ‚Lemon Tree‘ damals auf Home-Partys aufgelegt habe, hätte ich niemals für möglich gehalten, dass ich irgendwann mal mit Fools Garden an einer neuen Version des Songs arbeiten würde – und genau dieses Gefühl will ich an die Leute weitergeben.“

„Lemon Tree“: Eine deutsche Erfolgsstory

„Lemon Tree“ von Fools Garden schaffte es 1995 in Deutschland, zehn weiteren europäischen Ländern sowie in Teilen Asiens auf Platz eins in den Charts. „Auch, wenn ich nicht studiert habe, war ich selbst auf vielen Studentenpartys – und ‚Lemon Tree‘ war der Song, der wirklich überall lief“, so Alle Farben. „Ich mochte den Song schon immer, aber konnte ihn live nie wirklich spielen. Zu House hat er nicht gepasst und selbst für Sets, in denen ich viel Rock gespielt habe, war er meist noch zu langsam. Also musste meine eigene Version her.“