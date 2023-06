Fred Again.. kündigt Europa-Tour für September an

Am 12. September findet das einzige Deutschland-Konzert in der Berliner Mercedes-Benz-Arena statt.

Fred Again.. hat eine Europa-Tour für den September 2023 angekündigt. Dabei hat der Brite auch eine Show in Deutschland eingeplant: Am 12. September kommt er nach Berlin und spielt ein Konzert in der Mercedes-Benz-Arena.

In einem Instagram-Post verkündete er die News. „Hollyyyyyyy shit! Wir kommen zurück auf Tourrrr!“, schreibt der 29-Jährige in der Caption und fügt noch hinzu: „Wir können das kaum erwarten“.

Im Instagram-Post findet ihr alle Tour-Daten für Europa:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fans können sich für einen exklusiven Pre-Sale anmelden. Auf diese Art und Weise erhält man am 27. Juni bereits um zehn Uhr morgens die Chance, Tickets zu ergattern. Nicht angemeldete Käufer:innen können erst ab 14 Uhr zuschlagen.

Fred Again.. hat an Romys Soloalbum mitgearbeitet und er fungierte auch als Produzent für das The-xx-Mitglied. Ihre jüngste Single-Auskopplung „Loveher“ wurde auch von ihm produziert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sein aktueller Release war das Album SECRET LIFE, das in Zusammenarbeit mit Brian Eno entstand.