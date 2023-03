„Baby Again“: Neuen Song von Skrillex, Fred Again und Four Tet jetzt streamen

Fred Again, Skrillex und Four Tet haben mit „Baby Again“ einen neuen Song veröffentlicht. Dabei haben sie „Baby“ der Rapper Lil Baby und DaBaby gesamplet. Während gemeinsamer Auftritte haben die drei Produzenten das Stück bereits live gezeigt, nun ist es auch online abrufbar.

So stellten sie den Song auch bei ihrem knapp fünfstündigen Set im nach wenigen Minuten ausverkauften Madison Square Garden in New York City am 18. Februar vor. Am Tag zuvor erschien Skrillex‘ Album QUEST FOR FIRE, auf dem Fred Again.., mit bürgerlichem Namen Frederick Gibson, und Kieran Hebden a.k.a. Four Tet auf den Liedern „Rumble“ beziehungsweise „Butterflies“ zu hören.

Gibson veröffentlichte im Oktober letzten Jahres den dritten Teil seiner ACTUAL-LIFE-Reihe. Hebden brachte mit seiner Band Fridge letztmals 2007 mit THE SUN ein Album heraus. Mit seinem Elektro-Solo-Projekt brachte er 2020 die beiden Langspieler SIXTEEN OCEANS und PARALLEL heraus.