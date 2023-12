„Furiosa: A Mad Max Saga“-Trailer enthüllt rasante Action

George Miller enthüllt den Trailer des „Mad Max“-Prequels und teilt einige furiose Einblicke.

Ein spektakulärer erster Trailer des mit Spannung erwarteten Prequels zu „Mad Max: Fury Road“ wurde vorgestellt. Auf der CCXP, Brasiliens größter Comic-Con-Veranstaltung, gab Regisseur George Miller einen Einblick in seinen neuen Film. Unter dem Titel „Furiosa: A Mad Max Saga“ begleitet der Film die junge Furiosa, gespielt von Anya Taylor-Joy. Neben Taylor-Joy sind Chris Hemsworth und Tom Burke in weiteren Hauptrollen zu sehen.

George Miller, der auch das Drehbuch verfasste, kehrt mit „Furiosa“ ins postapokalyptische Ödland zurück. Mit dem Trailer gewährt einen Einblick in rasante Auto-Stunts und monströse Fahrzeuge, während Hemsworth Details zu den Charakteren enthüllt.

„Töten oder getötet werden“

Chris Hemsworth beschreibt seine Rolle des Dementos als einen „sehr gewalttätigen, verrückten und brutalen Charakter“, geboren und geprägt im rauen Ödland. Weiter erzählt er über die Rolle „Immortan Joe“, dass die Figur in einen Raum hineingeboren wurde, in dem es heißt: „Töten oder getötet werden. Er hat gelernt, mit eiserner Faust zu regieren. Er hat ein Charisma und es ist ein sehr manipulatives Charisma.“

Miller, der bereits bei „Fury Road“ Regie führte, verspricht eine fesselnde Fortsetzung mit einer bewährten Crew aus dem vorherigen Film. Darunter befinden sich die Filmredakteurin Margaret Sixel, die Kostümbildnerin Jenny Beavan und der Komponist Junkie XL.

„Furiosa“ soll am 24. Mai 2024 in die Kinos kommen und wird zusätzlich im IMAX-Format erhältlich sein. Der Film knüpft an den Oscar-gekrönten Erfolg seines Vorgängers an und verspricht erneut eine epische Reise durch das postapokalyptische Universum von „Mad Max“.