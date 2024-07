„Furiosa: A Mad Max Saga“ erstmals als Download erhältlich

Die Fortsetzung von „Mad Max: Fury Road“ gibt es nach Kinostart nun auch für Zuhause.

Am 23. Mai kam „Furiosa: A Mad Max Saga“ in die deutschen Kinos. Nun soll das Prequel zu George Millers „Mad Max: Fury Road“ erstmals als Premium-Download verfügbar sein. Im Herbst 2024 kommt der Streifen in weiteren Formaten auf den Markt.

Hier gibt es „Furiosa: A Mad Max Saga“ zu kaufen:

Den fünften Teil der Action-Saga gibt es ab sofort bei Amazon Prime, YouTube, Google Play und Apple TV für 19,99 Euro als digitale Version für zu Hause. Ab dem 15. August 2024 gibt es „Furiosa: A Mad Max Saga“ dann auch als Hardware in 4K Ultra HD™, Blu-ray™, DVD und als limitierte Steelbook-Edition.

Letzte Chance, die Kassen klingeln zu lassen

Ob sich die Fortsetzung in diesen Formaten besser verkauft?

Der Kinostart im Mai lief nämlich eher schleppend an. Obwohl die Prognose von 40 bis 45 Millionen US-Dollar angesichts der Kosten des Films von 168 Millionen US-Dollar ziemlich niedrig war, wurde dieses Einspielergebnis nicht erreicht.

Dabei ist der Film mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle Furiosa neben Chris Hemsworth als Dr. Dementus durchaus prominent besetzt.

Zum Vergleich: Der Vorgänger „Mad Max: Fury Road“ von 2015 mit Tom Hardy und Charlize Theron in den Hauptrollen erreichte am ersten Wochenende 45 Millionen US-Dollar. Weltweit brachte er schlussendlich 380 US-Dollar ein.

Der Film zeigt eine Welt, die durch Krieg und Katastrophen zerfallen ist. Furiosa, die ursprünglich an einem paradiesischen Ort aufgewachsen ist, gerät in die Hände einer Biker-Gang.

Bei einem Streifzug stoßen sie auf Wüsten-Zitadellen, um die später zwei Tyrannen kämpfen. Furiosa wird in den Streit hineingezogen und versucht, ihren Weg zurück nach Hause zu finden.