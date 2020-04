The Great Deutschpunk Swindle: Slime vs. Akne Kid Joe im Interview

Das wird Dich auch interessieren





Deutschpunk ist längst eine dynastische Erzählung. Am Heizkörper des örtlichen autonomen Zentrums wird die Bierflasche durch die Generationen gereicht. Schmeckt abgestanden – und die Kids hören eh nur HipHop. Doch manchmal schäumt es auch im Punk noch gewaltig. Etwa wenn Slime auf Akne Kid Joe treffen. In einem Backstageraum im Ruhrgebiet schicken beide Bands eine Abordnung in diese Begegnung von Jung vs. Alt.

Musikexpress: Fangen wir ganz einfach an: mit einem compliments battle. Was gefällt euch, Sarah und Matti, an Slime?

Sarah (AKJ/Gitarre, Gesang): Überraschenderweise… die Texte. Gassenhauer wie „Deutschland muss sterben“ hat man natürlich im Ohr, aber wenn man sich mehr damit beschäftigt, merkt man, dass da ganz viel Metaphorik herrscht. Hatte ich lange Zeit nicht auf dem Schirm. Ich meine, wie viele Slime-Songs gibt’s mittlerweile? 2500?

Christian (Slime/Gitarre): Eigentlich sind es bloß zehn, die variieren wir halt immer wieder. (lacht)

Sarah: Aber Thema gibt’s nur eins, oder? Systemkritik. Die allerdings von allen Seiten beleuchtet. Ehrlich, wie man damit so viele unterschiedliche Songs schreiben kann, das finde ich bewundernswert.

Christian: Na ja, die Band selbst unterliegt eben einem Wandel, die persönlichen Umstände ändern sich. Wenn du 16 Jahre alt bist und Reizgas in den Augen hast, das dir ein Bulle auf einer Demo verpasst hat, dann schreibst du an dem Tag andere Texte, als wir es mit unserer heutigen Lebensrealität machen.

Und jetzt umgekehrt, was spricht für Akne Kid Joe?

Alex (Slime/Schlagzeug): Punk ist sehr festgefahren, auch junge Bands machen oft den konservativen Sound, wie er ihnen vorgelebt wurde. Dann aber kommen alle Jubeljahre Acts, die das Ganze frisch interpretieren. Wie vor paar Jahren vielleicht die Shitlers. Da geht’s oft nur um Nuancen, aber es ist eine neue Idee und die spürt jeder, der das hört. Das sehe ich auch bei Akne Kid Joe.

Christian: Ich finde den Namen geil. Natürlich dachte ich zuerst auch, hä, Ugly Kid Joe, die gibt’s noch? Und ließ mich dann berichtigen, dass das eine gerade sehr angesagte neue Band sei. Aber mir erzählt auch der Name schon viel: Einfach nicht lange nachdenken, einfach machen – so was finde ich geil. Ich habe das Video zu „What AfD Thinks What We Do“ gesehen – was für eine großartig durcherzählte Story! Auf diese Weise mit dem Thema umgehen, das könnten Slime nicht machen.