Fyre Festival II: Geht der Betrug in die zweite Runde?

Die ersten 100 Tickets sind jetzt im Verkauf erhältlich.

Seit über einem Jahr ist Billy McFarland wieder auf freiem Fuß. Nun teilt er über TikTok seinen Plan für das Fyre Festival II. Die ersten 100 Tickets sind auch schon im Vorverkauf erhältlich — für 499 US-Dollar pro Karte.

Das erste Fyre Festival wurde 2017 als viraler Fehlschlag und großer Betrug bekannt, nachdem es von McFarland und seinem Partner, dem Rapper Ja Rule, als „Luxusevent für Millenials“ mit vielen Live-Acts und Specials beworben wurde. Stattfinden sollte das Fest auf der Bahamas-Insel Exuma – doch als die Besucher:innen ankamen, fanden sich die Ticketkäufer:innen auf einem leeren bzw. sich immer noch im Bau befindenden Feld wieder. Statt dem Luxus, der ihnen versprochen wurde, gab es nur Zelte und vorverpackte Sandwiches für die Leute vor Ort. McFarland wurde mehrfach verklagt und in 2018 wegen Überweisungsbetrug zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Doch kaum wurde er aus dem Gefängnis entlassen, kündigt er auch schon seine neuesten Pläne an: „Es war die absurdeste Reise, die mich hierhin geführt hat und es fing wirklich alles während meiner siebenmonatigen Einzelhaft an“, erzählt er in einem TikTok-Video. „Ich machte diesen 50-seitigen Plan, dass es das große Interesse am Fyre Festival und meine Fähigkeit, Menschen aus aller Welt zusammenzubringen benötigt, um das Unmögliche zu Schaffen. Wie ich die besten Partner der Welt finden würde, um mir zu erlauben, ich selbst zu sein, während ich die Vision des Fyre Festivals auf das Höchste erfülle … In der Zwischenzeit, werden wir auf der ganzen Welt Pop-Ups und Events haben. Leute, das ist eure Chance dabei zu sein. Das ist alles, worauf ich hingearbeitet habe. Let’s fucking go“, erklärt er weiter und weißt damit auf die Möglichkeit des Kartenkaufs hin.

Bekannt ist über das Festival jedoch noch sehr wenig. Weder das Line-up noch die genaue Location sind öffentlich gemacht, obwohl als Veranstaltungsort zunächst ganz breit „die Karibik“ angegeben wurde. Stattfinden soll es voraussichtlich im Dezember 2024.

Zuvor hatte McFarland bereits eine Schnitzeljagd mit dem Thema Piraten in den Bahamas angekündigt, doch die Regierung ließ ihn schnell wissen, dass er nicht mehr willkommen ist dort.

Im ersten Presale sind die Tickets für die Summe von 499 US-Dollar erhältlich. Die letzten Tickets sollen dann für 7,999 US-Dollar verkauft werden.