Kit Harington sagt: „Game Of Thrones“-Spin-off um Jon Snow ist geplatzt

Der Hauptdarsteller hat mitgeteilt, dass die geplante Serie um seine Figur nicht länger produziert werde.

Ein bislang geplantes „Game Of Thrones“-Spin-off ist vom Tisch. Die Serie um Fan-Liebling Jon Snow wird nicht länger produziert, so Hauptdarsteller Kit Harington.

Kit Harington als treibende Kraft

Der britische Schauspieler war von der ersten Folge im Jahr 2011 bis zum Finale von „Game Of Thrones“ 2019 als Jon Snow zu sehen. Über acht Staffeln reift die Figur vom häufig übergangenen, unehelichen Sohn eines Adligen zum einflussreichen Heeresführer. Vor allem aber spielte sich Kit Harington mit den Jahren in die Herzen des Publikums. Daher sollte die Geschichte seiner Figur in einem Spin-off weitererzählt werden. Entsprechende Pläne gelangten im Juni 2022 an die Öffentlichkeit. Treibende Kraft, so George R. R. Martin, Autor der Buchvorlage, sei Harington selbst. Er war auch an der Auswahl des Produktionsteams beteiligt.

Nicht die richtige Geschichte

Dennoch sprach Kit Harington wenig über das Projekt – offenbar mit gutem Grund. „Wenn sich eine Serie in der Entwicklung befindet, schaut man sich jeden Winkel an, um herauszufinden, ob es das wert ist“, teilte er im Gespräch mit „Screen Rant“. „Und gerade ist es das nicht. Gerade ist das Projekt vom Tisch, weil wir nicht die richtige Geschichte gefunden haben, die zu erzählen uns alle begeistert hat.“

Die Schlussfolgerung: „Wir haben beschlossen, das Werkzeug niederzulegen“, so Harington. „Vielleicht ergibt sich in der Zukunft eine Zeit, in der wir sie wieder aufnehmen, aber aktuell steht die Serie fest aussortiert im Regal.“

Jon Snows Zukunft bleibt ungewiss

Im Dezember 2022 hatte Kit Harington während der „Game Of Thrones Fan Fest“-Convention noch Theorien gesponnen, wie es seiner Figur wohl nach der letzten Folge ergehe. „Wenn man ihn fragen würde, würde er wohl sagen, er ist mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte der Darsteller damals. „Am Ende der Serie, wenn wir ihn in der Zelle sehen, bereitet er sich darauf vor, geköpft zu werden, und er will es so. Er ist fertig. Dass er zur Mauer geht, ist das größte Geschenk und der größte Fluch.“

Das Spin-off mit Fokus auf Jon Snow wäre nicht die erste Geschichte gewesen, die sich von der Erfolgsserie abspaltet. „House Of The Dragon“ beginnt im Juni 2024 seine zweite Staffel, für das geplante „A Knight Of The Seven Kingdoms“ läuft das Casting.