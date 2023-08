„Game of Thrones“-Schauspieler Darren Kent im Alter von 36 verstorben

In der Fantasy-Serie war Kent als Ziegenhirte in einer Szene mit Emilia Clarke zu sehen.

Der britische Schauspieler Darren Kent ist am Freitag (11. August) verstorben. Er wurde 36 Jahre alt.

Die News wurde von Kents Agentur, Carey Dodd Associates, über X (ehemals Twitter) geteilt. „Mit tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser lieber Freund und Kunde, Darren Kent, am Freitag friedlich verstorben ist,“ beginnt der Beitrag. „Seine Eltern und sein bester Freund waren an seiner Seite. Unsere Gedanken und unsere Liebe sind in dieser schwierigen Zeit bei seiner Familie. RIP, mein Freund.“ Er hatte mit Osteoporose, Arthritis und einer seltenen Hautkrankheit zu kämpfen.

Der Schauspieler hatte mehrere kleine Rollen in großen Franchises. In der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ spielte Kent einen Hirten, der seine Tochter an den Drachen von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) verlor. Auch in „Dungeons And Dragons: Honor Among Thieves“ (2023), „Snow White and the Huntsman“ (2012) und „Jeepers Creepers: Reborn“ (2022) tauchte er auf.

Regisseurin Jane Gull, die des öfteren mit Kent zusammengearbeitet hat, trauerte auf den Sozialen Medien um den Verlust ihres Freund und Kollegen: „Was für ein Privileg es war, deine Freundin zu sein und über die Jahre gemeinsam an so vielen Projekten gearbeitet zu haben. Ohne dich wird das Leben nicht das selbe sein. Ich werde dich sehr vermissen. RIP lieber Darren Kent xxxx.“

Kent arbeitete mit der Mushroom Theatre Company und war des Weiteren als Drehbuchautor und Regisseur tätig.