Gegen das Clubsterben: Politik erklärt Clubs zu Kulturstätten

Eine Club-historische Begebenheit trägt sich gerade im Bundestag zu: Ein Entschließungsantrag forderte, dass die Bundesregierung die Baunutzungsverordnung dahingehend anpasst, dass Clubs und Livespielstätten (mit nachweisbarem kulturellen Bezug) nicht mehr als Vergnügungsstätten, sondern als Anlagen für kulturelle Zwecke definiert werden, wie „livemusikkommission.de“ berichtet.

Der Beschluss kann einen erheblichen Teil dazu beitragen, dass die Clubszene größere öffentliche Aufmerksamkeit innerhalb einer nachhaltigen Stadtentwicklung erhält. Dafür muss Clubkultur als wertige, schützenswerte und förderfähige Kultur angesehen werden.

Am Donnerstag hat der Bauauschuss Clubs mit den Stimmen aller demokratischen Fraktionen als kulturelle Veranstaltungsorte anerkannt. Somit wird der erste Schritt gegen das Clubsterben unternommen.

Entscheidung zugunsten der Clubkultur im Bauausschuss

Die entscheidende Sitzung im Bauausschuss in Berlin fand am 5. Mai 2021 statt. Sie erbrachte zur Freude der im Prozess begleitenden Interessenvertreter*innen der „LiveKomm“ (dem Bundesverband der Musikspielstätten in Deutschland e.V.) eine Entscheidung zugunsten der Clubkultur.

Der Antrag wurde im Ausschuss fast einstimmig beschlossen und geht als Beschlussempfehlung am Freitag, den 7. Mai, unter den TOP 36 in die Abstimmung im Plenum.

Clubs nicht mehr mit Bordellen und Spielhallen gleichgesetzt

Wird auch im Plenum positiv für den Antrag abgestimmt, würden Musikclubs mit Fokus auf Künstler*innen, Nachwuchs und Programmkuratierung künftig baurechtlich nicht mehr mit Spielhallen, Wettbüros, Sex-Kinos und Bordellen als Vergnügungsstätten eingestuft werden. Stattdessen wären sie als gleichwertig mit Theatern, Opern, Museen und Konzerthäusern als Anlagen kultureller Zwecke angesehen.

Die Belange von Clubkultur und Musikclubs fanden bis dato im Baurecht in der Bundespolitik selten umfassend eine Berücksichtigung. Und das, obwohl sie sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem wichtigen Bestandteil der kulturellen Vielfalt in Deutschland entwickelt haben.

Club-Problematik: Herabstufung einer ganzen Kulturszene

Die „Nicht-Anerkennung“ als schützenswerte und förderungswürdige Kultur führt zu Herabstufungen der Clubkultur in vielen Bereichen der Rechtsprechung, Politik und Verwaltung von Bundes- auf Landes- und Kommunalebene. So auch im Feld der Stadtentwicklung.

2020 gründete sich deshalb durch Abgeordnete von GRÜNEN, LINKE, FDP, SPD und CDU/CSU das „Parlamentarische Forum Clubkultur & Nachtleben“ im Bundestag, um fraktionsübergreifend dem Thema mehr Rückhalt und Sichtbarkeit zu geben. Ein erstes wichtiges Anliegen ist unter anderem die Baunutzungsverordnung („BauNVO“) neu zu denken und in einem ersten Schritt die baurechtliche Anerkennung von Musikclubs als Kulturorte zu erwirken.

Mehr Informationen finden sich unter anderem auf clubsareculture.de, clubcommission.de und rettetdieclubs.com.