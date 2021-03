Corona-Konzert: Berliner Philharmonie spielt vor 1000er-Publikum

Am Freitag (19. März) startete das Berliner Pilotprojekt „Testing“. Am zweiten Tag der Kulturinitiative besuchten 1000 negativ auf Corona getestete Konzertgänger*innen die Berliner Philharmoniker zum Sinfoniekonzert unter der Leitung von Kirill Petrenko.

„Wie zehnmal Weihnachten“

Tickets waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft, Intendantin Andrea Zietzschmann teilte mit: „Die Musiker sind sehr aufgeregt, für sie ist es wie zehnmal Weihnachten. Einige haben sich extra für heute einen neuen Frack gekauft. Vor so vielen Besuchern haben wir zuletzt vor einem Jahr gespielt.“

Bis kurz vor der Vorstellung konnten sich Ticket-Inhaber*innen im eigens eingerichteten Testzentrum im Foyer des Kammermusiksaals und in fünf Partner-Testzentren einem Rachenabstrich unterziehen. Alle Tests vor Ort seien negativ gewesen, auch bei den 520 Besucher*innen aus den anderen Testzentren.

Die Testung

Das Pilotprojekt richtet sich in erster Linie an ein Testpublikum aus Berlin und Brandenburg. Es soll neun Veranstaltungen im Zeitraum vom 19. März bis 4. April geben. Alle Besucher*innen erwerben im Vorverkauf ein personalisiertes Ticket und müssen am Tag der Veranstaltung einen SARS-CoV-2-Antigen-Test in einem der teilnehmenden Testzentren durchlaufen.

Die SARS-CoV-2-Antigen-Testung ist für das Publikum im Rahmen des Pilotprojekts kostenfrei. Die Besucher*innen erhalten nach dem Ticketkauf beim jeweiligen Veranstalter einen Link zu den teilnehmenden Testzentren und buchen dort eigenständig ihren Testtermin.

Bei Eintritt weisen die Besucher*innen schließlich ihr tagesaktuelles negatives Test-Ergebnis, ihr personalisiertes Ticket sowie ihren Personalausweis vor.

Zu den weiteren Regeln gehören etwa ein strenges Einlassmanagement, die Belüftung des Zuschauersaals, Sitzabstände im Schachbrettmuster und die Verpflichtung für die Zuschauer*innen, während der gesamten Vorstellung eine medizinische Schutz- oder FFP2-Maske zu tragen.

Weitere Termine

Das Konzerthaus Berlin:

25. März, Kammerkonzert Christian Tetzlaff, Elisabeth Kufferath, Tanja Tetzlaff, Kiveli Dörken, Kleiner Saal

25. März im Estrel Hotel Berlin

27. März, Konzert im Säälchen

1. April, Uraufführung „come as you are (jokastematerial oder der kapitalismus wird nicht siegen)“ von Fritz Kater in der Regie von Armin Petras

2. April, Neuinszenierung Wolfgang Amadeus Mozarts „Le nozze di Figaro“ dirigiert von Daniel Barenboim und in der Regie von Vincent Huguet

4. April, Neuinszenierung Riccardo Zandonais „Francesca da Rimini“ dirigiert von Carlo Rizzi und inszeniert von Christof Loy

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++