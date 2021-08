Gehörschaden: KT Tunstall sagt Tour ab

Sängerin KT Tunstall hat wegen eines Hörschadens ihre für diesen Sommer geplante Solotour sowie einige Konzerte mit der Popband Hall and Oates bis auf Weiteres abgesagt. Seit einem Hörsturz im Jahr 2018 kämpfte die Sängerin mit Hörproblemen und einem Tinnitus.

Zwei Jahrzehnte auf Tour ohne adäquate Schutzmaßnahmen hätten ihr Gehör nachhaltig geschädigt, teilte Tunstall auf Twitter mit. „Im Jahr 2018 auf Tour 100% meines Gehörs auf dem linken Ohr zu verlieren, war ein enormer Schock“, schrieb die 46-jährige. Vor kurzem seien ähnliche Symptome auch auf dem rechten Ohr der Sängerin aufgetreten. „Um meine Karriere sicher fortsetzen zu können, muss mein Tourplan ausreichend Erholungsphasen enthalten.“

