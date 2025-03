Gerichtsurteil: Dua Lipas Song „Levitating“ ist kein Plagiat

Dua Lipa musste sich bereits der zweiten Klage zu ihrem 2020 veröffentlichten Song „Levitating“ stellen. Der Vorwurf lautete, die Sängerin habe für den Hit zwei Lieder aus den Siebziger und Achtziger Jahren plagiiert. Das zuständige Gericht in New York wies die Klage nun ab.

Der Vorwurf stammte von den Songwritern L. Russel Brown und Sandy Linzer. Ihnen zufolge soll die britische Sängerin gleich von zwei ihrer Lieder, „Wiggle and Giggle All Night“ (1979) und „Don Diablo“ (1980), geklaut haben. Der betroffene Abschnitt in „Levitating“ ist der Songbeginn mit der Zeile „If you wanna run away with me…“. Besonders strittig war dabei die Molltonleiter in dieser Passage.

Die Melodie lässt sich in zahlreichen Songs wiederfinden

Dennoch kamen die Richter zu dem Entschluss, dass diese Melodie nicht schützbar sei, mit der Begründung, dass sie zu geläufig sei. Man würde ähnliche Melodien auch in Stücken von Mozart, Gilbert und Sullivan wiederfinden. Auch der Song „Stayin’ Alive“ von den Bee Gees würde diesbezüglich Ähnlichkeiten vorweisen. Darüber hinaus könne auch der gesamte Musikstil, der von den Klägern als „Pop mit Disco-Feeling“ beschrieben wurde, nicht rechtlich geschützt werden. „Andere Feststellungen würden die Weiterentwicklung von Musik in diesem Genre oder für diesen Zweck vollständig verhindern“, erklärte die Richterin diesbezüglich.

Dua Lipa: „Levitating“ machte schon mal Ärger

Bereits 2023 wurde Dua Lipa für den gleichen Song verklagt. Damals warf die Reggae-Band Artikal Sound System aus Florida ihr vor, den Song „Live Your Life“ der Gruppe aus dem Jahr 2015 kopiert zu haben. Der Prozess wurde jedoch fallen gelassen, da es keine notwendigen Beweise gab, dass die 29-Jährige oder ihr Team den Song gekannt hätten. In diesem Fall stand jedoch nicht die Melodie, sondern vor allem der Liedtext im Mittelpunkt – genauer gesagt der Refrain: „I got you, moonlight, you’re my starlight / I need you all night, come on, dance with me“.