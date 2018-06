Mit ihrem neuen Album TELL ME HOW YOU REALLY FEEL kommt Courtney Barnett für zwei Konzerte nach Deutschland

Inhaltlich geht es etwas düster zu, Hoffnungslosigkeit schwingt immer ein bisschen mit, ehrlich und direkt. Passend dazu der Titel ihrer aktuellen Platte: TELL ME HOW YOU REALLY FEEL . Davon kann man sich am besten live ein Bild machen. Auf ihrer aktuellen Tour macht die Australierin, die kein Blatt vor den Mund nimmt, zwei mal Station in Deutschland, nämlich in Berlin und Köln.

Courtney Barnett auf Deutschland-Tour – präsentiert vom Musikexpress:

11.6. Berlin | Astra

13.6 Köln | Live Music Hall

Karten gibt es an allen gängigen Vorverkaufsstellen ab 36 Euro.