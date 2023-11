Damon Albarn wollte sich nicht mit James Blunt fotografieren lassen

„Ich wurde in die Umkleide gesteckt, während sie das Bild machten“, sagt Blunt zum komischen Gruppenfotomoment.

Unangenehm: In einem neuen Podcast-Interview erinnert sich James Blunt an den Moment in seiner Karriere zurück, an dem Blur– und Gorillaz-Sänger Damon Albarn nicht mit ihm zusammen für ein Foto posieren wollte.

Blunt führt bei „Where There’s A Will, There’s A Wake“ aus, dass sich dieser Augenblick hinter den Kulissen bei der TV-Show

„Later with Jools Holland“ vom BCC ereignete. Beide Musiker seien dort aufgetreten und in der Regel würden im Anschluss der Show auch Fotos von den Gäst:innen gemacht, die später in den Studios an den Wänden hängen. Als es aber an der Zeit war, das besagte Gruppenfoto zu schießen, soll Albarn sich vehement geweigert haben.

„Ich wurde in meine Umkleide gesteckt, während sie das Bild machten“

James Blunt erzählt auf die Frage hin, ob er der Grund für Albarns Weigerung gewesen wäre im Podcast: „Ich weiß es nicht genau. Er [Damon Albarn] ist sicher ein netter Kerl, aber er wollte nicht, dass ich auf dem Foto der Folge dabei bin.“

Und weiter: „Aus irgendeinem Grund wollte er mich nicht auf dem Foto haben, also wurde ich in meine Umkleide gesteckt, während sie das Bild machten. Dann ist er gegangen und sie haben mich für ein zweites Foto rausgeholt, aber mein Foto ist nicht womöglich gar nicht an der Wand gelandet.“

Was genau Albarns Problem in der Situation war, ist unklar. Der Sänger und Songschreiber hat sich bisher nicht zu dem Vorfall geäußert.

James Blunt: Neue Musik, Tour und Buch

Erst am 27. Oktober erschien mit WHO WE USED TO BE die neue Platte von Blunt, die er nun auf Promo- und 2024 auch auf Live-Tour bringt. Außerdem kam am 26. Oktober sein autobiografisches Werk LOOSELY BASED ON A MADE-UP STORY: A NON-MEMOIR heraus, in dem er auch mehr über seine Begegnungen in der Branche, wie auch „Later with Jools Holland“ berichtet.