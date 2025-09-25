Ghostface Killahs Sohn rechnet rappend mit seinem Vater ab

Seit zehn Jahren keinen Kontakt: Infinite Coles rappt über seinen Vater – und hofft, dass er sich meldet

Wie der Vater, so der Sohn: Ghostface Killahs Kind ist selbst Rapper – und rechnet in seinen neuen Songs mit seinem Vater ab. Infinite Coles, der 25-jährige Sprössling des Wu-Tang-Mitglieds Ghostface Killah, veröffentlicht im Dezember sein Album SWEETFACEKILLAH. Die gleichnamige Single sowie eine weitere Single namens „Dad &I“ sind bereits zu hören und handeln von der komplizierten Beziehung zu seinem berühmten Vater.

„Liegt es an mir? Bin ich nicht dein Fall? Sitzt meine Hose nicht tief genug, genau wie dein Selbstwertgefühl?“, rappt er in „SweetFaceKillah“. Das Stück handelt von der angeblich mangelnden Unterstützung, Aufmerksamkeit und Liebe, die Ghostface Killah ihm als Vater entgegengebracht habe. Infinite Coles findet deutliche Worte für seinen Elternteil, meint aber, dass er ihn mit diesem Song nicht dissen wolle – es sei vielmehr sein letzter verzweifelter Versuch, „ihn zu erreichen“.

Hier in „SweetFaceKillah“ von Infinite Coles reinhören:

Vater seit über zehn Jahren nicht gesehen

In einem Interview mit „VIBE“ sagte Infinite Coles, das Album sei „sehr positiv und handelt von nichts anderem als Liebe. Ich empfinde überhaupt keinen Hass gegen meinen Vater“. Er erklärte: „Ich liebe meinen Vater, ich wünschte nur, wir könnten eine Verbindung aufbauen, uns verstehen und respektieren.“ Er habe seinen Vater seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen. „Ich frage mich immer, ob es ihm gut geht. Ich frage mich, ob wir uns versöhnen oder ein Gespräch führen können, bevor unsere Zeit abgelaufen ist.“ Das gehe ihm ständig durch den Kopf. „In diesem Song schütte ich meinen letzten Rest Kampfgeist aus, damit er sich meldet“, fügte er hinzu.

Von Beleidigungen zu Selbstbehauptung

Infinite Coles ist ein queerer MC aus New Jersey. Das Album SWEETFACEKILLAH wird am 5. Dezember erscheinen, produziert von Zach Witness. Der Name des Albums entspringt einer Beleidigung, die der Rapper unter Anspielung auf den bekannten Namen seines berüchtigten Dads in den sozialen Medien öfter zu hören bekam. „Zuerst war ich deprimiert, aber dann dachte ich: Moment mal – das klingt irgendwie cool. Also ist das jetzt mein Albumname“, sagte er gegenüber „VIBE“.

„Mit diesem Album will ich richtig durchstarten. Ich habe das Gefühl, meine Zeit ist gekommen – etwas Wunderbares kommt auf mich zu. Ich habe das Gefühl, dass ich mich von vielen anderen Künstlern abhebe, besonders in meiner Community, weil ich über Dinge spreche, über die sonst niemand spricht“, beschrieb er gegenüber dem Magazin.

Er fuhr fort: „Die Leute wollen einfach nur einen schnellen Hit landen, aber sagen uns nie, was wirklich in ihrem Herzen vorgeht. Und ich habe das Gefühl: Wenn es niemand tut, dann mache ich es.“

Zu den weiteren Tracks auf dem kommenden Album gehören „DMs“, „Shoot“, „Mama Song“, „Thankful“ und „Body Strong“.