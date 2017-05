„GLOBAL SPIRIT“-Tourauftakt: Depeche Mode covern David Bowies „Heroes“

Am 5. Mai starteten Depeche Mode ihre „Global Spirit“-Welttournee in Stockholm. Im Programm hatten sie neben Songs ihres neuen Albums SPIRIT und alten Klassikern wie „Everything Counts“, „Enjoy The Silence“ und „Personal Jesus“ auch mindestens eine kleine Überraschung: Zu Ehren des 2016 verstorbenen David Bowie spielten Depeche Mode eine Coverversion von seinem Hit „Heroes“. Das Publikum scheint die minimalistische Neuvertonung eher verhalten angenommen zu haben, während Dave Gahan sich, grinsend im Gockelgang, sichtlich freut:

https://www.youtube.com/watch?v=I1b_kuYWiZo Video can’t be loaded: Depeche Mode – Heroes 5th May 2017 Stockholm (https://www.youtube.com/watch?v=I1b_kuYWiZo)

Ihre Tour führt Depeche Mode in den kommenden Wochen auch wieder nach Deutschland – vielleicht covern sie hier ja „Heroes“ in Bowies deutscher Version „Helden“.