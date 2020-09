Golf veröffentlichen neue EP „Rave On“ und „Herz“-Video – hier im Stream hören und sehen

Nach vier Jahren Pause melden sich Golf endlich mit neuer Musik zurück. Die angekündigte EP trägt den Titel „Rave On“ und ist am 25. September bei Staatsakt erschienen. Begleitet wird das Release von der ersten Single „</3“, zu der die Kölner in Zusammenarbeit mit Regisseur Nikolai Meierjohann selbstverständlich auch ein passendes Musikvideo gezaubert haben.

Die Band selbst sagt über den Song:

„Nichts ist so leicht wie laut zu sein. Das trifft gerade in Zeiten von Online Hate und ominösen Telegram Chats zu. Der Hass auf andere beginnt aber häufig mit Hass auf sich selbst. Und genau da setzt die neue Single „<3“ der Gruppe Golf aus Köln an. Der Song richtet sich an die, die man selbst nicht mehr verstehen kann. Weil sie alles Fremde ablehnen oder sich in abstrusen Theorien verrennen. Aber statt wie sie mit Ablehnung zu reagieren, ist er ein Angebot. Die Lösung: Totale Empathie statt Spaltung, die nur wieder Spaltung produziert. Mach dein Herz auf, lass den Schmerz raus. Musikalische Einflüsse für den Song waren Curtis Mayfields Smash Hit Move on Up, sowie DJ Koze.“