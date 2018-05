Gorillaz kündigen offiziell ihr neues Album an – über den Instagram-Account von Jamie Hewletts Frau

Foto: Getty Images, Mark Metcalfe. All rights reserved.

Damon Albarn bei einem Gorillaz-Konzert in Sydney im Dezember 2010

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen dafür, dass die Gorillaz ihr Versprechen wahrmachen und schon bald ein neues Album veröffentlichen würden: „Ja, wir arbeiten an einem neuen Album und werden es nächstes Jahr veröffentlichen“, bestätigte Jamie Hewlett im Dezember 2017 und damit rund sieben Monate nach Veröffentlichung ihres nach sieben Jahre Pause erschienenen Comeback-Albums HUMANZ.

Auch interessant Mensch, Maschine: Ein Besuch bei Damon Albarn, dem Chefarchitekten der Gorillaz Vor ein paar Tagen dann hatten die Gorillaz eine neue Webseite gelauncht. Sie heißt TheNowNow.tv und legte nahe, dass die neue Platte ebenso heißen und am 29. Juni 2018 erscheinen könnte. Beim Londoner All Points East Festival tauchten am Wochenende zudem Plakate auf, die eben jene neue Webseite bewarben – unter anderem mit Sprüchen („No more unicorns anymore“), die Hewlett zuvor auf seinem Instagram-Account teilte.

Und nun haben die Gorillaz die Gerüchte bestätigt – auf eher abseitige Art und Weise: In einer ihrer Instagram-Stories postete Jamie Hewletts Frau Emma DeCaunes ein Bild, auf dem das neue „The Now Now“-Logo, der Schriftzug der Gorillaz und die Infos „June 29 new album“ zu sehen sind und bald waren.

Auf den eigenen Social-Media-Kanälen der Gorillaz ist diese Ankündigung noch nicht zu finden.

Im Juni treten die Gorillaz als Headliner bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ auf.