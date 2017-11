Rock am Ring 2018: Datum

Das „Rock am Ring“ Festival 201 findet vom 01. Juni bis 03. Juni 2018 statt.

Veranstaltungsort

„Rock am Ring“ findet seit 2017 wieder an sein namensgebendes Zuhause statt. 2015 und 2016 fand Deutschlands größtes Rockfestival in Mendig statt, seit 2017 wird es wieder am Nürburgring in der Eifel veranstaltet.

Adresse:

Nürburgring Grand-Prix Strecke 2

53520 Nürburg

Preise & Tickets

Eine wichtige Neuerung gibt es bei Rock am Ring 2018 bei der Trennung von Festivalticket sowie Camping- und Parkkarte, die jetzt unabhängig voneinander erworben werden können.

Für das „Rock Am Ring“-Festival 2018 wird es limitierte Frühbucher-Kontingente geben, die auf 15.000 Besucher beschränkt sind. Dieses Frühbucher-Festivalticket kostet 149 EUR inkl. VVK-Gebühr. Eine Park- und Campingkarte (General Camping) kostet 50 EUR inkl. VVK-Gebühr. Sobald die Frühbucher-Tickets ausverkauft sind, erhöht sich der Preis für das Festivalticket auf 169 EUR inkl. VVK-Gebühr. Des Weiteren wird es auch noch kostenpflichtige Tagesparkplätze für alle Fans geben, die nicht campen wollen.

Eine Übersicht über die verschiedenen Tickets und Preise findet Ihr direkt beim Veranstalter bzw. bei Eventim.de:

Line-up

Auch in diesem Jahr erwartet Besucher des Rock am Ring 2017 wieder eine laute Mischung aus Rock, Metal, HipHop und nochmal Rock. Mit Foo Fighters, Gorillaz, Thirty Seconds To Mars, Rise Against, Casper und Marilyn Manson warten gleich mehrere hochkarätige Highlights auf Euch.

Folgende Bands und Acts bisher bestätigt

Am 30. Oktober 2017 haben die Veranstalter der Marek Lieberberg Konzertagentur und Live Nation folgende Acts für Rock Am Ring 2018 bestätigt:

Seht hier das bisher bestätigte Line-Up von Rock Am Ring

A Perfect Circle

Alma

Asking Alexandria

Avenged Sevenfold

Bilderbuch

Black Stone Cherry

Body Count Feat. Ice-T

Bullet For My Valentine

Bury Tomorrow

Caliban

Callejon

Casper

Enter Shikari

Foo Fighters

Good Charlotte

Gorillaz

Greta Van Fleet

Hollywood Undead

Jimmy Eat World

Kaleo

Kettcar

Marilyn Manson

Meshuggah

Milky Chance

Nothing But Thieves

Parkway Drive

RAF Camora

Rise Against

Stone Sour

Thirty Seconds To Mars

Trailerpark

Ufo361

Walking On Cars

Yung Hurn

Timetable

Informationen zum Timetable wurden noch nicht veröffentlicht. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald der Spielplan steht.

Anfahrt