Gorillaz wollen schon 2018 ihr nächstes Album herausbringen

Das Jahr 2017 markierte eine Art Comeback der Gorillaz: Nach siebenjähriger Pause brachte die Comicband, hinter der Damon Albarn und Jamie Hewlett stehen, im April 2017 ihr viertes Album HUMANZ heraus. Dessen Nachfolger soll hingegen schon 2018 erscheinen.

„Ja, wir arbeiten an einem neuen Album und werden es nächstes Jahr veröffentlichen“, bestätigte Hewlett in einem Interview. „Normalerweise machen wir locker fünf Jahre Pause zwischen den Alben. Diesmal dachten wir uns: Lass‘ uns einfach dran bleiben. Wir haben Ideen für einige weitere Alben, also machen wir gleich weiter bis Ende 2019 und überlegen dann, ob wir immer noch weiter machen oder wieder pausieren.“

Details über ihr kommendes Album hat Hewlett nicht verraten, nur so viel: „Ich erfinde gerade einen neuen visuellen Stil für die nächste Platte, schon das ist spannend für mich. Ich will mich ja nicht wiederholen und muss mich deshalb fragen, was ich wie anders machen kann.“

Hört hier das Interview: