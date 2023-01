Gorillaz lassen mit „Silent Running“ weiteren Song aus CRACKER ISLAND hören

Jamie Hewlett und Damon Albarn von den Gorillaz, hier 2010 in New York

Am Freitag veröffentlichten die Gorillaz den Song „Silent Running“. Dieser wird auf CRACKER ISLAND zu hören sein. Das Album ist für den 24. Februar angekündigt. Für den Gesang und die Lyrics sorgte Adeleye Omotayo, der seit 2017 bei der Live-Band der Gorillaz dabei ist.

Erneut werden sie auch von prominenten Feature-Gästen unterstützt. Waren es in der Vergangenheit Größen verschiedener Genres wie Elton John, Bobby Womack, Lou Reed und Snoop Dogg, sind auf zwei der vier bisherigen Single-Auskopplungen unter anderem Tame Impala und der Bassist Thundercat zu Gast.

Empfehlung der Redaktion Gorillaz geben Live-AR-Show in London und New York

Auch ein Musikvideo im typisch animierten Gorillaz-Stil wurde durch einen kurzen Teaser angekündigt. Regie führten dabei der Emmy-nominierte Fx Goby und Jamie Hewlett, der zusammen mit Blur-Sänger Damon Albarn das Gorillaz-Projekt ins Leben rief. Berühmt wurden sie vor über 20 Jahren mit dem Lied „Clint Eastwood“ und bestätigten ihren Status seitdem mit Songs wie „Feel Good Inc.“ 2005 und „On Melancholy Hill“ 2010.

Zuletzt erschien im August 2021 die EP MEANWHILE. Nach dem ersten selbstbetitelten Album, DEMON DAYS, PLASTIC BEACH, THE FALL, HUMANZ, THE NOW NOW und SONG MACHINE: SEASON ONE – STRANGER TIMEZ ist CRACKER ISLAND bereits das achte Album der virtuellen Band aus Großbritannien.