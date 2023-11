Ice Cube, The Game, De La Soul und D12 kommen im Dezember 2023 für zwei Konzerte nach Deutschland.

Ende des Jahres ebbt die Konzertflut nicht etwa ab, sondern es wird noch mal richtig einer draufgelegt. Und zwar kommen die HipHop-Größen Ice Cube, The Game, De La Soul und D12 gemeinsam auf Tour. Die „High Rollers Tour 2023“ führt die Acts allesamt für zwei Gigs nach Deutschland. MUSIKEXPRESS präsentiert sowohl die Show am 14. Dezember 2023 in Oberhausen in der Rudolf Weber Arena als auch das Konzert in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

High Rollers Tour 2023 – Termine im Überblick

14.12. Oberhausen, Rudolf Weber Arena

15.12. Berlin, Max-Schmeling-Halle

Tickets

Karten für die beiden Deutschlandshows können hier erworben werden.

Mehr zu den Acts der „High Rollers Tour 2023“

Das aktuelle Album von Ice Cube heißt EVERYTHANG’S CORRUPT und erschien bereits 2018. Zuletzt äußerte sich der Rapper zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Musik mit den Worten: „Ich finde das schrecklich“.

The Game brachte 2022 sein Werk DRILLMATIC – HEART VS. MIND heraus. Dazu spuckte er große Töne und bezeichnete sich als „besserer Rapper als Eminem“ und nannte seine Platte „das beste Album des Jahres 2022“.

Von De La Soul gab es zuletzt 2016 mit AND THE ANONYMOOUS NOBODY neue Musik zu hören – das Album erschien ganze zwölf Jahre nach dem Vorgänger THE GRIND DATE. Am 3. März 2023 erschienen außerdem die frühen Alben der Rap-Gruppe erstmalig auf Streaming-Plattformen.

Um D12 war es besonders still geworden. Deren letzte Albumveröffentlichung liegt 19 Jahre zurück: D12 WORLD kam 2004 in die Läden. 2018 gab Eminem, der Mitglied der 1996 gegründeten Gruppe war, deren Auflösung bekannt. Trotzdem geben die übrigen Mitglieder Konzerte unter dem Namen.