„Er war das Herz der Gruppe“: De La Soul erinnern an David „Trugoy the Dove“ Jolicoeur

Maseo und Posdnuos, die verbleibenden Mitglieder von De La Soul, haben auf Instagram ihrem Bandkollegen David Jolicoeur gedacht. Er starb im Alter von 54 Jahren am 12. Februar, die Todesursache ist noch nicht geklärt. Zuletzt sprach er offen über seine Probleme mit einer Herzinsuffizienz.

In seiner Botschaft machte Maseo seinem Schmerz Platz, seine Seele tue weh und es sei verrückt, über Jolicoeur in der Vergangenheitsform zu schreiben. Der Rapper dankte ihm posthum, dass er „unsere kollektive Vision, eine Gruppe zu sein, aus der Vogelperspektive gesehen hat“. Posdnuos schrieb, Jolicoeur sei das Herz der Gruppe gewesen. Er habe „viel Kreativität, Energie und Leidenschaft“ in die Musik gebracht und sein Einfluss werde noch lang zu spüren sein.

Der Tod von Trugoy the Dove, so Jolicoeurs Künstlername, sei ein großer Verlust für die gesamte HipHop-Gemeinschaft. Er „liegt schwer auf unseren Herzen und Gedanken“, dennoch würden seine Bandkollegen versuchen, an die schönen gemeinsamen Zeiten zu denken.

„Auf der einen Seite bin ich froh, dass du nicht mehr unter den Schmerzen deines Zustands leiden musst, aber auf der anderen Seite bin ich extrem verärgert über die Tatsache, dass du nicht hier bist, um zu feiern und zu genießen, wofür wir so hart gearbeitet und gekämpft haben“, schrieb Maseo. Nach einem zweijährigen Streit mit Tommy Boy Records erhielten De La Soul ihre Masteraufnahmen im August 2021 zurück. Im Januar 2023 kündigte die Gruppe an, dass die ersten sechs Alben ab März wieder auf Streaming-Plattformen verfügbar sind.

De La Soul gründeten sich 1988 in Long Island. Ihr Debütalbum 3 FEET HIGH AND RISING erschien ein Jahr später. Es gilt als eine der einflussreichsten HipHop-Platten der damaligen Zeit. Zuletzt erschien AND THE ANONYMOUS NOBODY im Jahr 2016.