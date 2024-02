Gossip kündigen für den Sommer Konzerte in Deutschland an

Sie werden im Sommer in Hamburg, Ulm, München und Bonn auftreten. Vorab gibt's einen Berlin-Gig im März.

Nach der Ankündigung ihres neuen Albums REAL POWER für den 22. März sowie der Veröffentlichung zweier Vorab-Singles („Crazy Again“ und „Real Power“) haben Gossip nun auch eine ordentliche Anzahl an Tour-Daten bekannt gegeben. Von Juni bis September reist das US-amerikanische Trio durch Europa. Dabei kommt die Sängerin Beth Ditto mit ihrer Band auch für vier Gigs nach Deutschland.

Vor der Sommer-Konzertreise gibt es außerdem eine exklusive Release-Show in Berlin, am 21. März im Lido. Mit dem Kauf eines Tickets für den exklusiven Gig gibt es auch ein Exemplar der Platte, welche nach dem Auftritt am Merch-Stand abgeholt werden kann. Außerdem haben zehn der Kartenkäufer:innen die Möglichkeit, ein Treffen mit den drei Mitgliedern von Gossip zu gewinnen. Diese werden zufällig ausgewählt und mehrere Tage vor dem Event kontaktiert.

Gossip live 2024 – Tour-Termine im Überblick:

21.03. Berlin – Lido

03.07. Hamburg – Grosse Freiheit 36

16.08. Ulm – Wiblingen – Klosterhof

18.08. München – Neue Theaterfabrik

21.08. Bonn – Kunst!Rasen

Tickets

Tickets für die Tour-Termine in Deutschland können zum einen ab Mittwoch, den 21. Februar, um zehn Uhr im Onlineshop der Gruppe, erworben werden. Kund:innen von Telekom und RTL+ haben zur selben Zeit Zugriff zu Karten. Der allgemeine Vorverkauf beginnt ansonsten am Freitag, den 23. Februar, um zehn Uhr.

Mehr zu Gossip

Gossip gründeten sich 1999 in Olympia, Washington, USA. Anfänglich bestand die Gruppe aus Sängerin Beth Ditto, Bassist Nathan Howdeshell und Schlagzeugerin Kathy Mendonca. Seit 2003 sitzt Hannah Blilie an den Drums.

Sie veröffentlichten ihr erstes Album THAT’S NOT WHAT I HEARD im Jahr 2001, gefolgt von MOVEMENT 2003. Mit STANDING IN THE WAY OF CONTROL (2006), das von Kritiker:innen gefeiert wurde, bekamen Gossip internationale Anerkennung. Der Durchbruch erfolgte mit dem Song „Heavy Cross“.

2016 wollte die Band eine Pause einlegen, während Beth Ditto sich auf ihre Solokarriere konzentrierte. Sie veröffentlichte ein Soloalbum und war auch in der Modebranche aktiv. Mit REAL POWER und der diesjährigen Tour feiert das Trio sein Comeback.