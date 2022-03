Grammy Awards 2022: Erste Performer*innen angekündigt

Die ersten Performer*innen der diesjährigen Grammy Awards wurden bekannt gegeben. Moderiert werden soll die Veranstaltung wieder von Trevor Noah.

So sollen in diesem Jahr unter anderem Billie Eilish, BTS, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Brandi Carlile und Jack Harlow bei der Preisverleihung auftreten. Die Grammy Awards sollen dieses Jahr am 3. April in der MGM Grand Arena in Las Vegas stattfinden. Das Event wird ab 20 Uhr Ortszeit live auf CBS übertragen. Später wird die Verleihung noch auf der Streamingplattform Paramount+ abrufbar sein.

Jon Batiste ist mit elf Nominierungen der am meisten nominierte Künstler in diesem Jahr. Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Doja Cat, Justin Bieber, und H.E.R. können auf jeweils acht Auszeichnungen hoffen.