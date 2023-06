Grandmaster Flash & The Furious Five: Melle Mel wegen Vorwurf häuslicher Gewalt verhaftet

Der Rapper und HipHop-Pionier wird beschuldigt, eine Frau geschlagen zu haben. Gerade ist er auf Kaution frei.

Der Rapper Melle Mel wurde am Montag, den 26. Juni, wegen angeblicher häuslicher Gewalt in Los Angeles festgenommen. Eine Frau beschuldigt Mel, sie ins Gesicht geschlagen und sie am Auge verletzt zu haben. Das ehemalige Mitglied der HipHop-Kombo Grandmaster Flash & The Furious Five weist die Vorwürfe von sich.

Melle Mel soll in einem Hotelzimmer übergriffig geworden sein

Das mutmaßliche Opfer Jori Jordon wirft Mel in einem Video auf ihrem Facebook-Profil vor, dass der Rapper ihr grundlos ins Auge geschlagen habe. Eine andere Version der Geschehnisse schilderte Melvin Glover, so der bürgerliche Name von Melle Mel, in einem Interview mit dem US-amerikanischen „Rolling Stone“. Glover habe Jordon am Abend nach den BET Awards 2023 mit auf sein Hotelzimmer in Los Angeles genommen. Als sie sich später in der Nacht weigerte, sein Zimmer zu verlassen, soll Mel versucht haben, Jordon aus einem Zimmer zu entfernen. Daraufhin habe sie sich ans Auge gefasst und Melle Mel darum gebeten, sie ins Krankenhaus zu bringen.

„Sie behauptet, ich hätte ihr ins Auge geschlagen. Sie sagte aber auch, dass sie vor einem Monat eine Augenoperation hatte. Hätte ich sie tatsächlich geschlagen, hätte sie Schnitte am Auge gehabt wegen meiner Ringe. Es wäre viel schlimmer gewesen. Irgendwas ist mir ihrem Auge passiert, aber ich habe sie nicht geschlagen. Im Handgemenge, als ich versuchte sie aus meinem Zimmer zu befördern, muss irgendwas passiert sein“, beteuerte der New Yorker seine Unschuld.

Nach der Zahlung einer Kaution von 50.000 US-Dollar befindet sich Melle Mel momentan auf freiem Fuß. Ein erster Gerichtstermin wird am 17. Juli 2023 stattfinden.

Mel ist nicht das erste Mitglied von Grandmaster Flash & The Furious Five, der vor Gericht steht. Im Mai 2022 wurde Glovers Bruder Nathaniel, alias The Kidd Creole, wegen Totschlags zu 16 Jahren Haft verurteilt.