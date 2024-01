Billie Joe Armstrong: „Lars Ulrich ist ein großartiger Schlagzeuger!“

„Lars hat eine wirklich unorthodoxe Art zu spielen. Ich denke, er ist ein wirklich kreativer Schlagzeuger.“

Lars Ulrichs eher unkonventionelles Schlagzeugspiel war im Laufe der Jahre immer wieder Gegenstand von Witzen und Sticheleien – obwohl es ein wesentlicher Bestandteil des Sounds ist, der zu Metallica internationalen Erfolg beisteuerte. Green Days Billie Joe Armstrong sieht das etwas anders als die Kritiker:innen, er outete sich kürzlich als Fan des Drummers und sprach ihm positiv zu – auch wenn ihm gelegentlich Fehler bei Live-Performances unterlaufen.

„Ich mag die Art, wie Lars spielt, wirklich sehr“

Green Day waren kürzlich zu Gast in der „Howard Stern Show“, in der der Frontmann erklärte, was ihn an der Art von Ulrich so beeindruckt: „Lars hat eine wirklich unorthodoxe Art zu spielen. Ich denke, er ist ein wirklich kreativer Schlagzeuger. Ich denke, dass die Metal-Schlagzeuger seines Genres, die von Metallica beeinflusst wurden, viel studiert haben, an der Art, wie andere Leute spielen.“

Er führt fort: „Aber ich denke, dass die Art und Weise, wie er und James Hetfield zusammen spielen, einfach im Gleichschritt ist. Seine Drum Fills sind völlig anders als die Art, wie Lars spielt. Ich mag die Art, wie Lars spielt, wirklich sehr. Er ist ein großartiger Schlagzeuger.“ Armstrongs Bandkollege Tré Cool scheint diese Begeisterung zu teilen. „Und seine Energie ist ansteckend. Er ist wie ein Heavy-Metal-Muppet“, fügte er hinzu.

Green Day in der „Howard Stern Show“:

Der Drummer nimmt es mit Humor

Lars Ulrich selbst lässt sich von Kritik nicht negativ beeinflussen – mitunter macht der 60-Jährige sich auch einen Spaß daraus. Beispielsweise antwortete er 2022 auf die Frage, was ihm beim Spielen eines Solos durch den Kopf gehen würde, mit: „Ich hätte Unterricht nehmen sollen. Ich hoffe, der Tonmann hat das so laut aufgedreht, dass die Lautstärke mein Unvermögen überdeckt. Jeder verstorbene, große Schlagzeuger dreht sich im Grab um.“