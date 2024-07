Girlboss-Shit: Katy Perry bezeichnet „Woman’s World“-Video als Satire

Katy Perry verteidigt ihr umstrittenes „Woman's World“-Musikvideo als Satire und kündigt ihr neues Album 143 an.

Katy Perry hat auf die anhaltende Kritik an ihrem Musikvideo zur neuen Single „Woman’s World“ reagiert und erklärt, dass das Video als Satire gedacht sei.

Am Donnerstag (11. Juli) veröffentlichte die Pop-Sängerin das Video nach wochenlangem Teasern. In dem Clip zeigt sich Perry auf einer Mission, Frauen weltweit zu stärken. Im Video sind Katy Perry und eine Gruppe von Frauen bei typischen Männerarbeiten zu sehen, von Bauarbeiten (in Rosie-the-Riveter-Kostümen) bis hin zum Fahren von Monstertrucks. Trotz ihrer Bemühungen empfanden viele Zuschauende das Video als klischeehaft und mehr auf den männlichen Blick ausgerichtet, anstatt ihn zu hinterfragen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rosie the Riveter als Feministin

In einem neuen Social-Media-Post, der während der Dreharbeiten entstand, stellte Perry klar, dass das Video Geschlechternormen satirisch darstellen sollte. „Man kann alles machen! Sogar Satire!“, schrieb sie auf X, zusammen mit einem Clip, der mit den Worten „Girlboss-Shit! Du kannst es schaffen, you go, girl!“ beginnt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im weiteren Verlauf des Videos bricht Perry aus ihrer Rolle und erklärt ihre Absichten: „Wir haben einfach Spaß und sind ein bisschen sarkastisch dabei. Es ist sehr viel Slapstick dabei und es ist sehr direkt.“ Sie fügt hinzu, dass das Video bewusst übertrieben und „auf den Punkt“ sei, um die Erwartungen und Vorstellungen vom „göttlich Weiblichen“ zu hinterfragen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine himmlische Tanzparty

Zusätzlich zu der Veröffentlichung des Videos enthüllte die „California Gurls“-Sängerin den Titel und das Cover ihrer neuen Platte. Das Album mit dem Titel 143 erscheint am 20. September und kann bereits vorbestellt werden. Das Cover zeigt Perry schwebend in einem pink-blauen Wirbelwind.

In dieser Woche beschrieb sie das Album als eine „Tanzparty“, zu der „jeder eingeladen ist“. „Es heißt 143. Es ist meine Engelszahl. Es ist mein Symbol, es ist mein Zeichen“, erklärte sie und fügte hinzu, dass sie in einer schwierigen Zeit in ihrer Familie begann, diese Zahl überall zu sehen. „Vor ein paar Jahren durchliefen wir eine etwas schwierige medizinische Zeit in unserer Familie, und es war ein bisschen beängstigend, und ich fing an, 143 auf viele verschiedene Arten zu sehen, nicht nur auf dem Telefon.“

Bereits im Mai hatte Katy Perry ihre Rückkehr zur Musik angedeutet, indem sie ihr Profilbild änderte und bei einem „American-Idol-Event“ auf „einen ihrer größten Songs, der noch nicht herausgekommen ist“ hinwies. Angeblich bereite sie sich darauf vor, 2024 ihr persönlichstes Material zu veröffentlichen. Auch eine Welttournee sei in Arbeit.