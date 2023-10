Green Day spielen live neuen Track „Look Ma, No Brains“ (Video)

Wann ein neues Album der Band zu erwarten ist, bleibt aber weiterhin unklar.

Als Headliner des „When We Were Young“-Festival in Los Angeles performten Green Day erstmalig den neuen Song „Look Ma, No Brains“ live.

Live-Debüt von „Look Ma, No Brains“:

Billie Joe Armstrong und seine Band lieferten neben dem neuen Pop-Punk-Stück auf der Bühne auch bekannte Hits wie „Boulevard Of Broken Dreams“, „Basket Case“ und „Wake Me Up When September Ends“ ab. Ebenfalls gab es eine Live-Performance ihrer am 24. Oktober erscheinenden Single „The American Dream Is Killing Me“ – diese wurde zuvor bereits auf der Instagram-Seite der Gruppe angeteasert. Das Lied wird zusammen mit „Look Ma, No Brains“ wahrscheinlich auch auf der neuen Platte der Band zu finden sein. Wann dieses herauskommt und wie es heißen wird, ist aber bisher nicht bekannt.

Green Days DOOKIE-Jubiläum

Im August 2023 begingen Green Day das 30. Jubiläum ihrer Platte DOOKIE und brachten dazu eine Deluxe-Edition am 29. September heraus. Diese ist überall digital sowie als limitiertes Sechs-LP-Vinyl-Box-Set und Vier-CD-Box-Set erhältlich. Außerdem wird eine spezielle Version der Sechs-LP-Vinyl-Box nur im Webstore der Band verkauft, wobei jede Platte auf einem anderen, braunen Vinyl gepresst ist.