Grimes kündigt „Player Of Games“ an

Grimes hat mutmaßlich neue Musik angekündigt – und das schon für diesen Freitag. Auf Twitter postete die Musikerin einen Binärcode, der übersetzt „Player Of Games“ besagt. Dazu schrieb sie das Datum 3. Dezember. Hinzu fügte sie neben einigen Bildern auch den Kommentar „It’s real this time… Phew“ sowie einen Link, um die kommende Musik dem eigenen Spotify- sowie Apple-Music-Account automatisch hinzufügen zu lassen, sobald sie veröffentlicht wurde.

In einem Interview im September verriet Grimes bisher, dass ihr kommendes Album ihre mit Abstand hervorragendste Arbeit geworden sei. Später veröffentlichte sie den Song „Love“. Im selben Monat trennte sie sich auch von Tesla-Chef Elon Musk, Vater ihres Sohnes.

„I wrote and produced this song this week in response to all the privacy invasion, bad press, online hate and harassment by paparazzis I’ve experienced this week“.

❤️ LOVE by Grimes 💔 pic.twitter.com/KNvyIQGyHH

— GRIMES CHARTS (@GrimezszCharts) September 30, 2021